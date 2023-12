Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre annunciano che Silvia scoprirà il segreto del prestito fatto da Michele a Nunzio, il tutto con Marina e Roberto che raggiungeranno invece la Polonia.

Più tardi troveremo Niko sostenere Alberto, angosciato per la lontananza da Federico, il tutto mentre Michele sarà sempre più infastidito dalla presenza di Giancarlo nella vita della figlia e dell'ex compagna.

Roberto e Marina escogitano un piano

Mentre Niko fa di tutto per aiutare Alberto, sempre più angosciato e solo a causa della lontananza dal piccolo Federico, Roberto e Marina raggiungono la terra di Ida, la Polonia, dove incontrano la famiglia della ragazza rendendosi conto delle misere condizioni in cui versa; ciononostante, Marina e Roberto danno inizio al loro perfido piano.

E mentre Guido e Mariella capiscono che Speranza non riesce a superare la fine della sua relazione con Samuel, Micaela ha una sconvolgente reazione quando viene a sapere che Samuel ha troncato la relazione con Speranza per stare con lei.

Silvia scopre il segreto di Michele e Nunzio

Spazio anche al personaggio di Michele che non digerisce la presenza di Giancarlo nella vita della figlia e della ex compagna: l'ingenua Ida intanto ignora completamente la vera ragione del viaggio di Roberto e Marina nella sua terra d'origine, la giovane immagina addirittura di poter rientrare presto a Napoli e di rivedere Diego.

E mentre Serena scopre la ragione per cui Mariella non può vedere la sorella Micaela, Ferri e Marina stringono un accordo con la zia di Ida [VIDEO] in virtù del quale lasciano la Polonia senza portare con sé la ragazza.

Per quest'ultima il rientro in famiglia si rivelerà presto un incubo.

Frattanto Silvia rimane molto sorpresa nello scoprire il segreto del prestito fatto da Michele a Nunzio per salvare le sorti di Caffè Vulcano: la donna considera il gesto dell'ex partner particolarmente gentile.

Ida soffre per la separazione da Tommy

Spazio poi a Mariella, che spera vivamente in un ritorno di fiamma fra Silvia e Michele: intanto Giulia raggiunge Angela, Franco e Bianca in Sicilia per le feste natalizie, sebbene la donna sia molto preoccupata per Luca.

Clara invece appare insicura di fronte alle aspettative di vita che le può offrire Eduardo, il tutto mentre Ida vive la separazione dal piccolo Tommy con dolore e preoccupazione. A Napoli intanto Diego è completamente ignaro di quello che sta succedendo.

Ipotesi trame future: Michele potrebbe avere problemi economici

Michele apparirà presto assente e distaccato mentre discute con Silvia in merito alle spese di nozze di Rossella, apparendo poco incline a sostenere economicamente la figlia.

Tali atteggiamenti fanno pensare che lo stesso stia attraversando un brutto momento e che abbia dei problemi economici. L'uomo si è infatti prodigato per aiutare Nunzio concedendogli un prestito al fine di salvare le sorti del locale di Silvia, dove tuttora lavora ed è socio. Adesso però il giornalista si sente in colpa nei confronti proprio di Rossella, non potendo contribuire alle spese del suo matrimonio.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:50: gli episodi sono disponibili anche su RayPlay.