Le anticipazioni di Un posto al sole dall'11 al 15 dicembre rivelano che Michele non parteciperà alle spese economiche per le nozze di sua figlia Rossella e finirà per deludere le aspettative di Silvia.

Nunzio però scoprirà che dietro questa scelta del giornalista si celano motivi legati ad una difficile situazione economica.

Lara, dopo essersi ripresa dall'attentato in carcere, si mostrerà pentita per il male che ha fatto alle persone a lei care.

Silvia delusa dal comportamento di Michele per le nozze di Rossella

I preparativi per le nozze di Rossella andranno avanti e Silvia si renderà conto che deve accollarsi la maggior parte delle spese economiche, dato che Michele ha fatto un passo indietro.

L'uomo non collaborerà e non metterà la sua parte di soldi per aiutare la figlia nei preparativi di questo atteso giorno motivo per il quale la proprietaria del Caffè Vulcano dovrà fare tutto da sola.

Silvia ne parlerà anche con il compagno Giancarlo, al quale non nasconderà la sua amarezza e la delusione per l'atteggiamento di Michele.

Nunzio scopre che Michele ha dei problemi economici: anticipazioni Upas al 15 dicembre

Le anticipazioni di Upas fino al 15 dicembre, però, rivelano che sarà Nunzio a scoprire come stanno davvero le cose dato che scoprirà dei problemi economici che sta affrontando il giornalista.

Michele sta vivendo un periodo non proprio florido e roseo per le sue finanze ed è questo il motivo per cui non può contribuire alle spese.

Ornella riuscirà a salvare don Raimondo dopo il malore che lo ha colpito nel bel mezzo della manifestazione anticamorra che aveva organizzato per le strade di Napoli assieme a Giulia Poggi.

Lara Martinelli si riprende e si pente del male fatto agli altri

Lara, invece, dopo essersi ripresa dall'aggressione subita dieto le sbarre sembrerà essere cambiata e si pentirà per il male fatto in tutti questi mesi.

La donna sembra essere cambiata ma non si esclude che possa trattarsi dell'ennesimo piano studiato a tavolino per cercare di intenerire le persone che la circondando, salvo poi tornare a ferirli quando meno se lo aspettano.

I fan della soap temono che Lara possa vendicarsi di Marina

È questo ciò che pensano anche la maggior parte dei fan social della soap opera, molti dei quali temono che Lara possa vendicarsi al più presto di Marina, dopo che ha cercato di farla uccidere in carcere.

"Lara tornerà sicuramente spietata più di prima e darà filo da torcere a Marina", ha scritto un fan della soap su Facebook.

"Di sicuro Marina e Roberto non potranno stare tranquilli adesso che Lara si riprenderà e tornerà alla sua vita di sempre, gliela farà pagare senza ombra di dubbio", scrive ancora qualcun altro.