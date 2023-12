Marina e Roberto faranno di tutto per tenere distanti Ida e Diego negli episodi di Un posto al sole in onda da lunedì 4 a venerdì 8 dicembre per evitare che tra i due possa nascere una storia d'amore. Intanto Alberto Palladini si infurierà in quanto Clara scapperà via con il piccolo Federico. Nel frattempo Giulia esorterà Rosa a partecipare a una manifestazione contro la camorra.

Nunzio cerca di consigliare Samuel

Nella puntata di lunedì 4 dicembre Clara ha assunto la sua decisione di scappare con Eduardo e sa già che Alberto reagire male. Intanto Ferri e Marina saranno scioccati nell'apprendere che tra Ida e Diego potrebbe nascere una storia d'amore.

Inoltre Nunzio e Samuel prenderanno parte a una competizione in cucina: Diego spererà che questo aspetto non determini delle problematiche al Caffè Vulcano.

Nell'episodio di martedì 5 dicembre, Clara fuggirà con Federico e Alberto non potrà che essere infuriato con lei. La giovane Curcio però comprenderà immediatamente di avere fatto una mossa sbagliata. Nel frattempo Ida sarà felice di fronte all'offerta fattale da Diego e così Roberto Ferri si attiverà in ogni modo per dividere i due. In tutto questo Nunzio ascolterà un dialogo tra Espedito e Samuel e proverà a consigliare l'amico nel migliore dei modi.

Eugenio è dispiaciuto per come è finita con Viola e fa una proposta a Lucia

Secondo le anticipazioni di mercoledì 6 dicembre i coniugi Ferri ideano un piano per tenere distanti Ida e Diego, in particolare esortano la donna ad andare via in vista delle festività natalizie.

Intanto Giulia spronerà Rosa a prendere parte a una manifestazione contro la camorra. Inoltre Clara sembrerà essere sempre più pentita dopo la fuga. Nel frattempo Mariella e Serena grazie a Irene e Lollo, si renderanno conto che hanno tante cose in comune.

Nella puntata di giovedì 7 dicembre Palladini sarà preoccupato per l'assenza del figlio Federico, così Niko lo proverà a rassicurare, ma questo non basterà per calmare la sua collera.

Nel frattempo Marina e Roberto dovranno fronteggiare Lara e nello stesso tempo penseranno a Diego ed Ida. In tutto questo Eugenio sarà addolorato per come è finita con Viola e farà un'offerta alla sua collega Lucia.

Per Raffaele arriva il momento dei preparativi del presepe

In base agli spoiler di venerdì 8 dicembre giungerà il giorno della manifestazione contro la camorra di Giulia e Don Raimondo e il tutto si svolgerà in un clima piuttosto teso.

Intanto Alberto sarà preoccupato per l'assenza di notizie sul Federico e si scontrerà duramente con il magistrato Nicotera. Infine per Raffaele arriverà il momento di fare il presepe e confiderà che qualcuno possa aiutarlo nei preparativi.