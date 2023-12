L'anno nuovo partirà con una serie di sorprese per i personaggi di Un posto al sole che, nelle puntate dall'1 al 5 gennaio, dovranno fare i conti con dei cambiamenti. Ida si ritroverà bloccata in Polonia, lontana dal figlio Tommaso. Diego sarà molto preoccupato in quanto non riuscirà a mettersi in contatto con la giovane polacca, ignaro dei guai che sta attraversando. Ida cercherà di fuggire dalla prigionia in cui si trova, ma non sarà un'impresa semplice.

La fine della storia con Samuel porterà Speranza a dare una svolta alla sua stessa vita. Sarà così che, non solo la ragazza si ribellerà al controllo invasivo del padre, ma sarà decisa a dimenticare il suo ex.

Intanto Viola sarà disperata per il comportamento del figlio nei suoi confronti e chiederà aiuto a Eugenio.

Speranza si ribella al controllo di papà Espedito

Dopo un Capodanno infuocato, in cui le vicine Mariella e Serena finiranno per scontrarsi un'altra volta, Guido si ritroverà a farne le spese.

Speranza verrà a sapere che il suo ex ama un'altra donna e che tra loro è tutto finito. A questo punto Samuel e Micaela non si nasconderanno più, e la relazione diverrà sempre più seria. Speranza si deciderà a dare una svolta alla sua vita, smettendo di dipendere dalla volontà del padre Espedito e cercando di voltare pagina dopo la fine della storia con Samuel.

Viola chiede aiuto a Eugenio

Grazie a Manuel, Antonio ha scoperto che sua madre ha lasciato suo padre in quanto ha perso la testa per il poliziotto Damiano.

Nelle prossime puntate di questa soap opera, la situazione in casa di Viola sarà talmente tesa da far preoccupare persino Raffaele. Quando Viola farà un'amara scoperta, ovvero che suo figlio sa tutto riguardo la sua relazione con Damiano, sarà dispiaciuta e disperata. La donna chiederà a Eugenio di parlare al bambino di questa situazione, ma il magistrato potrebbe tirarsi indietro.

Il giovane Antonio, frattanto, inizierà a comportarsi in maniera fredda con la mamma.

Ida cerca di fuggire, Diego non riesce a rintracciarla

Spazio anche a Clara nelle prossime puntate di Un posto al sole. La donna è tornata a casa dopo la fuga con Eduardo all'estero, ma dovrà fare i conti con il suo gesto. Le anticipazioni rivelano che Clara sarà indecisa sul da farsi, in quanto Alberto le chiederà di affidarle il figlio per un po' di tempo, ma lei avrà timore di perderlo per sempre: cosa deciderà di fare alla fine?

Ida si ritroverà ad essere ancora bloccata in Polonia, prigioniera della sua stessa famiglia che, in accordo con Marina e Ferri, hanno provveduto a impedirle di tornare a Napoli. Non vedendola tornare, e non riuscendo in alcun modo a mettersi in contatto con lei, Diego inizierà a trovare molto strana la situazione. Intanto Ida cercherà di fuggire, ma non ci riuscirà facilmente.

Nel frattempo in radio, Michele resterà a dir poco sorpreso nell'apprendere che tra gli ammiratori di Micaela ci sia una persona a lui molto vicina. Il giornalista, inoltre, riceverà una novità particolare.

Ipotesi su Ida: torna a Napoli e denuncia Marina e Roberto

La story line di Marina, Roberto e Ida si è complicata sempre di più in quest'ultime settimane.

La madre di Tommaso si ritrova prigioniera nella casa della sua famiglia in Polonia, per mano di Ferri e sua moglie. Per evitare che la ragazza possa rivelare a Diego che Tommaso è suo figlio, i due coniugi hanno fatto di tutto pur di cucirle la bocca. Prossimamente, però, Ida potrebbe riuscire a scappare grazie a Diego. Non riuscendo a rintracciare la polacca, Diego potrebbe andare a cercarla all'estero. Una volta che Ida sarà tornata a Napoli potrebbe benissimo vendicarsi di quello che le hanno fatto Marina e Roberto, denunciandoli alle autorità.