Mancano meno di 24 ore alla messa in onda della 14esima puntata di Amici: domenica 7 gennaio, infatti, il talent-show tornerà con il suo primo appuntamento del 2024. Le anticipazioni che circolano da ieri in rete, però, fanno sapere che la maestra Celentano ha valutato i compiti di tre ballerini: prova superata per Simone e Giovanni, insufficienza grave per Kumo. Tra gli ospiti in studio due ex alunni, Giordana Angi e Tancredi.

Chi non era in studio al rientro dalle vacanze

C'erano ben tre assenti alle riprese del 14° speciale di Amici: venerdì 5 gennaio, infatti, la classe di ballo era quasi dimezzata a causa della febbre.

Chi ha assistito alla registrazione della puntata che andrà in onda domani pomeriggio ha raccontato che Sofia (team Emanuel Lo), Nicholas e Gaia (team Todaro) non erano in studio perché influenzati.

Alla gara che è stata giudicata dai professori di danza, dunque, hanno partecipato solo sei dei nove allievi della categoria.

La classifica che è stata generata dai voti che Alessandra, Raimondo ed Emanuel hanno dato alle esibizioni dei ragazzi ha visto primeggiare Marisol e Lucia a pari merito: il podio è stato completato da Kumo (secondo) e da Giovanni (terzo).

Fanalino di coda è stato Simone, che però è rientrato subito tra i titolari perché il suo insegnanti gli ha ridato la maglia.

Le valutazioni dei docenti di danza

Nel corso dello speciale di Amici che il pubblico potrà vedere domani pomeriggio su Canale 5 la maestra Celentano ha verificato la preparazione di tre titolari sui compiti che ha assegnato loro in settimana.

Giovanni e Simone sono riusciti ad ottenere la sufficienza, mentre Kumo è stato bocciato con un 3.

Il danzatore hip-hop ha eseguito un passo a due che Alessandra gli ha chiesto di imparare al rientro dalle vacanze, ma la sua prova non ha soddisfatto l'insegnante di classico.

Emanuel Lo, tutor del ragazzo e a capo della squadra della quale fa parte, ha apprezzato l'impegno e gli ha ridato subito la maglia.

Tra una gara e un compito, inoltre, sul palco si sono alternati due ospiti musicali: Giordana Angi e Tancredi, entrambi ex allievi della scuola di Amici ed oggi cantautori affermati.

Il percorso nel team di Emanuel

Kumo è entrato nella scuola di Amici a metà settembre: è stato Emanuel Lo a credere in lui sin dall'inizio dandogli un posto nella sua numerosa squadra.

Il ragazzo è cresciuto molto e settimana dopo settimana ha scalato le classifiche delle gare di ballo, arrivando quasi sempre sul podio.

I fan hanno apprezzato soprattutto i passi a due che il giovane ha fatto con la professionista Giulia Stabile, ma anche un assolo che ha creato da solo per raccontare dell'incidente che ha avuto qualche anno fa in moto e che rischiava di compromettere la sua carriera nella danza.