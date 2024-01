Il daytime di Amici andato in onda il 31 gennaio ha aggiornato il pubblico sul rapporto che Malìa ha instaurato con i compagni di classe. Il ragazzo ha fatto riferimento ad alcune prese in giro che gli sono state fatte dopo il suo ingresso, ma di questo non sono state mostrate immagini. Su Instagram si sono esposti in molti per chiedere che vengano presi provvedimenti per i titolari che si sono burlati del nuovo arrivato, facendolo piangere più volte.

Il silenzio degli alunni dopo il pianto di Malìa

La puntata odierna di Amici non ha proposto solo lo sfogo di Marisol contro Kumo, ma anche la crisi di Lil Jolie, il compito di Sofia davanti ai professori, i festeggiamenti per il compleanno di Ayle e un confronto tra Malìa e il resto della classe.

In casetta è stato mostrato parte del discorso che il cantante ha fatto a Rudy Zerbi qualche giorno fa, quello in cui si è lamentato di come i veterani della scuola lo hanno accolto quando ha ottenuto il banco.

Nell'ascoltare il passato difficile del giovane, però, quasi tutti i titolari si sono ammutoliti: solamente Kia è andata incontro al ragazzo abbracciandolo e asciugandogli le lacrime.

Poco dopo Sarah è intervenuta per giustificare se stessa e gli altri che hanno preso in giro Malìa per il suo nome: "Nessuno l'ha fatto con cattiveria".

Nicholas e Gaia sono stati tra i pochi che hanno chiesto scusa al compagno e lo hanno consolato quando ha pianto di nuovo da solo in giardino.

Il parere e le richieste dei telespettatori

Soltanto guardando il daytime del 31 gennaio si è scoperto che Malìa si è integrato a fatica nella classe, perché all'inizio in tanti lo prendevano in giro.

Sotto al post Instagram che la produzione ha dedicato al confronto che c'è stato in casetta è possibile trovare i pareri di quella fetta di pubblico che non ha compreso perché non siano mai state mandate in onda immagini relative a questa situazione.

"Mostrate i video dove lo prendono in giro, così ci fate capire", "Date un provvedimento se le cose sono andate davvero così, altro che pulizie", "Nessuno si è alzato per abbracciarlo, mamma mia", "Che tenerezza, ma che gli hanno detto?", questi sono alcuni dei commenti che gli spettatori hanno postato sui social network dopo aver saputo che il cantante del team Zerbi ha avuto problemi con quasi tutti i compagni sin dall'inizio dell'avventura.

Il 2 febbraio nuova registrazione

Molti fan di Amici si sono detti spiazzati dal daytime odierno, soprattutto perché è stato mostrato solo il momento del confronto tra Malìa e i compagni e non quelli in cui è stato deriso e isolato.

In casetta, comunque, la tensione è alle stelle anche perché la fase serale si avvicina sempre di più: intorno a metà marzo inizieranno le puntate in prime time e i titolari sono ancora tutti in corsa per la conquista di un posto nel cast.

Saranno i sei professori a scegliere i cantanti e i ballerini che si sfideranno sul palco e davanti a una giuria esterna e le prime decisioni potrebbero essere prese nel corso della prossima registrazione, fissata per venerdì 2 febbraio.