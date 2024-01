Il daytime di Amici andato in onda il 24 gennaio è stato dedicato in parte a un provvedimento disciplinare che i professori hanno preso nei confronti di 12 allievi della classe. Fatta eccezione per Simone, Sarah, Gaia, Martina, Nicholas, Nahaze e Kia, tutti gli altri allievi non potranno usare il cellulare per una settimana: se la casetta continuerà a essere in disordine e sporca la punizione sarà protratta e si potrebbe arrivare al ritiro definitivo del telefono a chi non rispetta le regole.

I docenti fanno i nomi di chi fa le pulizie

Dopo aver aggiornato i telespettatori sullo scontro che c'è stato tra Mida e Holden sulle pulizie, gli autori di Amici hanno reso noto il provvedimento disciplinare che i sei insegnanti hanno pensato per la maggior parte dei componenti della classe.

Rudy Zerbi ha convocato in studio tutti gli allievi e li ha avvertiti che di lì a poche ore avrebbe svelato la punizione per chi non ha contribuito nelle faccende domestiche, quantomeno non come avrebbe dovuto.

Il professore di canto ha fatto i nomi dei cinque titolari che puliscono sempre (a volte anche al posto degli altri): Sarah, Simone, Martina, Nicholas e Gaia.

Anche le nuove arrivate Nahaze e Kia non sono state inserite nell'elenco di chi non collabora nel tenere pulita la casa e il motivo è proprio perché sono nella scuola da circa una settimana e il problema delle pulizie esiste da mesi.

La scelta che coinvolge la maggior parte dei titolari

La commissione interna si è riunita e ha deciso di accogliere la proposta della maestra Celentano: togliere il cellulare a 12 allievi per almeno una settimana.

Mida, Holden, Kumo, Marisol, Dustin, Lucia, Sofia, Petit, Malìa, Giovanni, Lil Jolie e Ayle non potranno usare il telefono fino a nuovo ordine: gli insegnanti di Amici hanno anche anticipato che se il problema delle pulizie rimarrà questo provvedimento sarà esteso.

Raimondo Todaro ha anche avvisato i suoi alunni Gaia e Nicholas che se faranno usare il telefono a chi non può verranno puniti a loro volta.

Le tensioni sulle faccende in casa

Non è la prima volta che i docenti di Amici convocano i ragazzi in studio per chiedere spiegazioni sullo sporco che c'è nella casetta dove vivono.

A poche settimane dall'inizio della 23esima edizione, ad esempio, la produzione ha chiesto agli stessi allievi di fare i nomi di tre loro che collaboravano meno nelle faccende domestiche.

Ayle è stato punito da Anna Pettinelli con l'obbligo di lavare i piatti di tutti per due settimane, Lorella Cuccarini ha chiesto a Mida di tenere in ordine tutta la casetta per un periodo e Rudy Zerbi ha sospeso la maglia a Holden finché non lo ha visto pulire le aule della scuola con impegno.