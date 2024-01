Martedì 9 gennaio la redazione di Amici ha comunicato il ritiro di Matthew e Mew per motivi personali. Stando a una segnalazione riportata dalla blogger Deianira Marzano, pare che i due allievi sarebbero stati più volte rimproverati dalla redazione dopo essere stati pizzicati in atteggiamenti intimi, quindi avrebbero deciso di lasciare il programma per avere i loro spazi.

La segnalazione di Marzano

Tramite il suo account Instagram in una storia l'esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di un utente legata al ritiro di Matthew e Mew dal programma di Maria De Filippi: "Io so che i due ragazzi spesso trovati in atteggiamenti intimi e spesso ripresi hanno deciso di abbandonare il programma per dedicarsi ai loro momenti intimi".

Marzano ha commentato la notizia, spiegando che se la motivazione del ritiro sarebbe questa si tratterebbe di un "treno perso" vista la visibilità che può dare Amici di Maria.

Ovviamente si tratta solamente di una supposizione effettuata da un utente del web, poiché la redazione del talent show ha parlato di "motivi personali" senza aggiungere altro.

La reazione di alcuni utenti del web

Sui social la notizia legata al ritiro improvviso di Matthew e Mew è stata oggetto di discussione. Dal momento che non è stata data alcuna motivazione alcuni utenti del web hanno avanzato delle ipotesi del tutto personali: "Ma è un ritiro temporaneo o definitivo?". Un altro ha affermato: "Mew non mi ha mai fatto impazzire ma mi dispiace per quello che è successo, è una ragazza forte e chissà cosa ci avrebbe riservato andando al serale".

Un altro ha commentato: "Secondo me li hanno cacciati". Un telespettatore ha chiosato: "Riguardo Matthew effettivamente non è tanto strano visto anche quanto visto ieri nel daytime, ma sinceramente non capisco perché anche Mew. A me lei piace molto e se ha abbandonato solo per amore ha fatto un grande errore". Dal canto suo anche un altro fan si è augurato che Mew non abbia deciso di lasciare il programma solo per stare vicino al fidanzato Matthew.

Infine un utente ha ipotizzato che dietro la scelta di Mew ci sia davvero un valido motivo, altrimenti la sua insegnante Cuccarini non l'avrebbe mai lasciata andare via.

Cos'è successo durante l'ultima puntata del pomeridiano

In occasione della puntata del pomeridiano in onda la scorsa domenica, c'è stata l'ennesima discussione tra Matthew e Rudy Zerbi.

Quest'ultimo dopo aver visto l'esibizione dell'allievo sulle note di Me ne fregio ha assegnato 5 come voto, mentre nelle prove generali ha dato 0.

A causa del botta e risposta con l'insegnante di canto, Matthew ha lasciato lo studio in lacrime e si è rifugiato in bagno. Mew vedendo in difficoltà il fidanzato è corsa dietro le quinte per consolarlo e farlo tornare in studio.