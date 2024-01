"Loro (autori) sono andati in giuggiole che hanno potuto fare questo confronto tra me e Perla e creare questa dinamica": con queste affermazioni Beatrice Luzzi nel post-puntata del Grande Fratello ha punzecchiato gli autori. Secondo l'attrice, non era necessario il faccia a faccia con Perla Vatiero ma trattandosi di un gioco viene sempre cercato un pretesto per mettere due concorrenti a confronto.

Le dichiarazioni di Luzzi

Al termine della 32^ puntata del GF, in onda martedì 23 gennaio, Beatrice Luzzi ha commentato con Stefano Miele e Sergio D'Ottavi quanto accaduto con Perla Vatiero: "Allora, il punto è che sei nella casa del Grande Fratello e loro (gli autori) se non li troviamo noi li trovano loro.

Partiamo da questo presupposto che purtroppo loro sono andati in giuggiole che hanno dovuto fare questo confronto tra me e Perla, creando questa dinamica". E ancora: "Io sono a disposizione, lo sanno perché a me di prendermi tutta questa cafoneria addosso... Infatti, non ci sto neanche male. Mi rendo conto che fa parte del gioco per cui 'divertiamoci', 'leggerezza' ecc fino a un certo punto. Sei qui per questo, se non lo trovi tu il pretesto lo trovano loro e quando lo trovano ci devi stare dentro.

Mentre Miele ha preferito non aggiungere altro, D'Ottavi ha lasciato intendere di aver compreso il discorso della coinquilina: "Si è vero, ma a un certo punto vanno anche messi i punti sulle i".

Cosa pensano alcuni utenti del web

In seguito al discorso di Beatrice Luzzi, sui social moltissimi utenti hanno sposato il pensiero dell'attrice. Un utente ha affermato: "Non Beatrice che smaschera gli autori". Un altro ha affermato: "Giusto, gli autori sono andati proprio in giuggiole creando una dinamica tra te e Perla che non ho visto neanche il senso.

Forse lo ha fatto per fare ascolti". Tra i vari commenti c'è chi è soffermato su una frase di Luzzi, criticandola: "Sì, lei si mette a disposizione perché è pagata. Altro che...". Un telespettatore ha sostenuto che si è trattata di una "brutta pagina di televisione" il momento del faccia a faccia tra Vatiero e Luzzi. Al contrario un utente ha criticato Beatrice: "Cafoneria per me è quando a 50 anni poni attenzione su un tono alto di voce di una ragazza di 25 anni che ha carattere e si sta solo difendendo da accuse infondate senza offendere nessuno".

Il percorso di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi ha varcato la porta rossa della casa più spiata d'Italia a settembre e si è messa subito in mostra per il carattere forte.

Fin dall'inizio l'attrice ha avuto diversi diverbi con alcuni suoi compagni d'avventura, tanto che Luzzi è la concorrente più nominata di tutte le edizione del programma.

Luzzi per un periodo si era avvicinata a Giuseppe Garibaldi, ma le differenze caratteriali li hanno portati ad allontanarsi.