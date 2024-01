Steffy festeggerà il suo compleanno con le persone più care e anche Liam le farà i suoi auguri speciali nelle prossime puntate di Beautiful. "Buon compleanno, ti amo", le dirà abbracciandola, mentre ricorderanno i momenti felici trascorsi insieme. Ridge e Taylor parleranno della vita e della famiglia che Steffy ha costruito negli anni, mentre Finn preparerà una sorpresa romantica per sua moglie. Negli Stati Uniti questa è stata l'occasione per festeggiare le 9000 puntate della soap.

La tenera sorpresa di Ridge a Steffy

Tra Liam e Steffy è tutto finito?

A Beautiful nulla è mai scontato per le coppie e il colpo di scena è sempre dietro l'angolo. Per la figlia di Ridge arriverà il giorno del compleanno che sarà anche un modo per fare un bilancio della sua vita. La donna troverà in ufficio una magnifica torta da parte di suo padre che le chiederà di esprimere un desiderio e le farà una sorpresa. Ridge farà partire delle immagini che ripercorrono tutta la vita di Steffy sin da quando era bambina. La figlia di Taylor ringrazierà suo padre e tornerà a casa per festeggiare con suo marito, ma per lei ci sarà un'altra sorpresa. Steffy troverà il biglietto scritto per lei dai suoi bambini quando Liam busserà inaspettatamente alla sua porta. Il marito di Hope farà i suoi auguri a Steffy dicendole che non si tratterrà a lungo, ma le dirà di averla pensata tutto il giorno.

Una giornata felice e nostalgica per la figlia di Ridge

Liam racconterà a Steffy di aver fatto una passeggiata ricordando la loro vita felice passata insieme. I due ex rivivranno diversi momenti: "Non c'è nessuna come te, Steffy", dirà Liam. Quest'ultimo affermerà che erano perfetti l'uno per l'altra e che pensava che tra loro sarebbe durata per sempre.

Steffy sarà d'accordo con lui e gli dirà che anche se le storie finiscono i sentimenti restano. Liam abbraccerà la sua ex e le dirà: "Buon compleanno, ti amo", mentre a Steffy scapperà qualche lacrima. La nostalgia lascerà il posto alla passione con una sorpresa romantica che Finn preparerà a sua moglie quando tornerà a casa.

Negli Stati Uniti, la puntata del compleanno di Steffy è stata un'occasione per festeggiare le 9000 puntate raggiunte da Beautiful. Gli autori hanno voluto celebrare questo importante traguardo con dei fuochi d'artificio che la protagonista osserverà fuori dalla sua casa.

Aria di crisi tra Hope e Liam

Se il matrimonio tra Steffy e Finn sembra andare a gonfie vele, tra Liam e Hope sono già iniziati i primi problemi. Dopo aver assunto Thomas alla Forrester Creations, Hope è stata sorpresa da suo marito tra le braccia del suo ex fidanzato. Anche se si è trattato di un equivoco perché Hope era solo caduta su Thomas, questo episodio ha creato una crepa nel matrimonio di Liam. Lui è sempre più geloso di Thomas, mentre sua moglie tenta di rassicurarlo, ma in realtà la sua fantasia vola verso il suo ex.