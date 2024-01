La morte di Fekeli sarà l'evento centrale nelle puntate di Terra Amara su Canale 5 dal 7 al 13 gennaio 2024. Tutta Cukurova piange l'amato Ali Rahmet, che paga con la vita il buon intento di proteggere Zuleyha da Mehmet Kara, arrivato in città sotto mentite spoglie. Nel frattempo a villa Yaman arriva un pacco con un francobollo timbrato in Siria accompagnato da una lettera firmata da Demir. Purtroppo si tratta di un faldo indizio.

Davanti all'amara verità, Zuleyha capisce che Demir è stato rapito e dà inizio alle sue ricerche, anche se la realtà dei fatti è più tragica di quanto possa immaginare.

Fekeli muore nelle puntate di Terra amara dal 7 al 13 gennaio su Canale 5

Hakan cerca di salvare la vita a Fekeli urtando la sua vettura e portandolo a casa sua. Il destino però farà il suo corso e gli uomini di Abdulkadir portano a termine la loro missione. Fekeli viene freddato con un'iniezione contenente del liquido mortale. Nei prossimi episodi di Terra amara Fekeli rivede Hunkar prima di morire e la sua ultima frase farà venire i brividi: ''Torno da te, amore mio''.

Sono Gaffur e Rasit a trovare il corpo di Fekeli. Una volta trasportato in ospedale, il dottor Aykut conferma che la morte è avvenuta a causa di un infarto: Abdulkadir è riuscito a farla franca. La notizia della morte di Fekeli arriva a Cukurova e tutti lo piangono.

La veglia funebre stringe i cuori e ancor di più quando Fikret fa un discorso davanti alla sua bara.

I dubbi sulla morte di Fekeli

Non passa molto tempo prima che Zuleyha e Lutfiye inizino a sospettare che ci sia qualcosa di strano nella morte di Fekeli. Troppi dettagli sono poco chiari e, in primis, il fatto che Ali Rahmet non sia mai andato ad Ankara come tutti credevano.

Hakan, a conoscenza della verità, si presenta come se nulla fosse a villa Yaman e fa le condoglianze a Zuleyha, che condivide proprio con lui i suoi dubbi sulla morte di Fekeli. Non sarà l'unico mistero.

Un pacco, un anello e una lettera

Zuleyha riceve un pacco e il francobollo è stato timbrato in Siria. All'interno di esso c'è l'anello di Demir e una sua lettera nella quale rassicura tutti che è vivo e che sta bene.

A quel punto, Cetin e Fikret partono per Ladicea, chiedendo aiuto a Sahap. Purtroppo, le ricerche per ritrovare Demir non porteranno a nulla.

Fikret e Cetin vengono poi a sapere da Sahap che la lettera non può essere partita da lì. Non c'è dubbio: Demir è stato rapito (o almeno, questo è quello che credono). Zuleyha si convince che al marito sia successo qualcosa di grave, ma non contempla la possibilità che qualcuno gli abbia tolto la vita. Solo successivamente Zuleyha scoprirà come è morto Demir e sarà talmente sconvolta da svenire tra le braccia di Hakan.

Fekeli, un uomo che ha speso la vita per gli altri

La morte di Fekeli farà piangere tutta la città, ma del resto come potrebbe essere il contrario?

Tutta la sua vita è stata spesa per aiutare gli altri, anche all'interno della sua famiglia.

Il destino non è stato benevolo con lui, togliendogli tutte le persone alle quali voleva più bene, da Hunkar - con la quale stava per coronare il suo sogno d'amore - a Mujgan. Ancora una volta in Terra amara il male avrà la meglio, visto che Abdulkadir non verrà accusato di nulla e la causa del decesso di Ali Rahmet verrà attribuita a un arresto cardiaco.