Stando ad un'indiscrezione riportata dall'opinionista Viviana Bazzani, nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 8 gennaio verranno convocati in studio Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris per essere raggiunti da alcuni provvedimenti disciplinari. Oggetto del contendere, a quanto pare, la condotta tenuta in occasione dell'uscita di Beatrice Luzzi dalla casa, resasi necessaria per via della morte del padre.

Le ipotesi dell'opinionista

"Rosy, Anita, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris.

Questi sono gli individui che lunedì verranno convocati in studio e verrà fatto vedere loro un video sugli atteggiamenti adottati nei confronti di Beatrice Luzzi dopo la notizia della morte del papà. Di Beatrice in queste ore si sa poco, le notizie sono discordanti, già non doveva entrare la scorsa volta quando era uscita e poi c'è stato questo colpo di scena. Il Grande Fratello di quest’anno ce ne ha fatti vivere tanti di colpi di scena. Tutto può succedere, anche un televoto" ha dichiarato l'opinionista via Tik Tok.

E poi ancora: "Si parla di un televoto lampo per questi cinque individui, non si sa se questo televoto è deciso per la squalifica diretta o per chi va direttamente al televoto per l’eliminazione.

I provvedimenti ci saranno perché i telespettatori si sono ribellati e anche lo stesso Alfonso Signorini ha scritto un posto dove ha fatto capire che lunedì qualcosa succederà. Speriamo di assistere a una giustizia corretta che deve essere d’insegnamento".

I comportamenti finiti al centro delle polemiche e l'indiscrezione dal web

Sarebbe la pochissima empatia dimostrata nei riguardi del lutto che ha colpito la Luzzi l'oggetto della discordia (diversi membri del cast la sera stessa hanno preso a ballare, ridere e scherzare come nulla fosse accaduto): d'altronde lo stesso Signorini aveva bacchettato via Instagram i partecipanti parlando di una mancanza di empatia che l'avrebbe lasciato senza parole.

A completare il quadro, un'indiscrezione stando alla quale gli autori avrebbero chiesto ai vari concorrenti di preparare le valigie come se debba esserci un'eliminazione a sorpresa di un qualche membro del cast nella puntata di domani.

La segnalazione va ovviamente presa come un pettegolezzo di gossip poiché trattasi solo di una supposizione riportata da alcuni utenti via social: nel canale ufficiale del programma infatti non è stato accennato ad alcun provvedimento ne è stata fatta menzione di un'indicazione data a tutti i concorrenti di preparare le proprie cose.