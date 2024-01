Nel corso di una chiacchierata con Greta Rossetti, Monia La Ferrera, Sergio D'Ottavi e Fiordaliso, Beatrice Luzzi ha criticato Paolo Masella per avere gettato nei rifiuti tutte le sue sigarette. Secondo l'attrice, al compagno d'avventura del Grande Fratello sarebbe venuta a mancare l'umanità. Inoltre Luzzi sembra avercela anche con Letizia Petris per avere frainteso alcune sue parole.

Luzzi stanca degli atteggiamenti di Paolo

Nella serata di martedì 9 gennaio, Beatrice Luzzi ha punzecchiato Paolo Masella per aver gettato tutte le sue sigarette nonostante sopra ci fosse scritto il suo nome.

La concorrente ha riferito di aver chiesto spiegazioni al diretto interessato e lui ha confessato di aver buttato tutto, nonostante ci fosse scritto il nome.

A quel punto è intervenuta Monia e ha affermato "A volte in questa casa si perde la carineria e la gentilezza". Beatrice l'ha interrotta e ha aggiunto: "La gentilezza? L'umanità direi. Questa è perdita totale di umanità. Poi mi fa il moralista?".

Escono sempre più merdoni da parte di Paolo er moralista #grandefratello pic.twitter.com/QtRRWoRvvC — falsaaaaah (@falsaaaaah) January 9, 2024

L'indignazione di alcuni fan nei confronti di Masella

L'atteggiamento di Paolo Masella è stato oggetto di discussione tra i telespettatori del reality show.

Sul social X, un utente ha ironizzato sul concorrente romano: "Ma quali buttate. Sicuramente l'avrà date a Letizia". Un altro ha sostenuto: "Speravano che Bea non rientrasse? Non c’era spazio per conservarle? Pensavano che eliminandole, eliminavano Bea? Oppure era per farle un dispetto?". Invece un altro ha chiosato: "A me Paolo non mi è piaciuto dal primo giorno e non avevo torto per quello che si sta rivelando".

Tuttavia c'è anche chi ha spezzato una lancia nei confronti di Masella, sostenendo che Beatrice da quando è tornata nella casa di Cinecittà ha solamente voglia di litigare con alcuni concorrenti.

Scoppia la lite tra Paolo, Beatrice e Letizia

Durante la puntata di lunedì 8 gennaio, Beatrice è tornata al GF e abbracciando Letizia Petris ha affermato: "Ora siamo in due".

L'intento dell'attrice era quello di essere solidale con la coinquilina visto che entrambe hanno perso il papà, ma Letizia non ha compreso la frase nel modo giusto e si è sfogata con il fidanzato Paolo: "Non la sopporto". Dal canto suo Masella ha invitato la fidanzata a non dare peso alle parole della coinquilina.

Dopo essere venuta a conoscenza da Fiordaliso che le sue parole erano state travisate, Luzzi è andata su tutte le furie: "Ma che cattiveria? Era un primo passo verso di lei". L'attrice ha spiegato che a dicembre Letizia non le ha mai chiesto nulla sul padre nonostante fosse a conoscenza che aveva dei problemi di salute. A quel punto Beatrice ha detto di non voler avere più nulla a che fare con Letizia e Paolo.