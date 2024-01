La "gita" in spa per i veterani del Grande Fratello continua a essere al centro delle polemiche. Stamattina Beatrice Luzzi si è ritrovata a parlare con Fiordaliso e ha spiegato di aver avuto un attacco di panico mentre si trovava in tugurio poiché non le era mai accaduto di provare quella sensazione. La concorrente si è sentita in colpa perché lo stesso giorno in cui è stata fatta la sorpresa stavano tumulando il papà.

Le parole della concorrente

Venerdì 19 gennaio, mentre Fiordaliso si trovava ancora sotto le lenzuola è stata raggiunta da Beatrice.

Quest'ultima ha confidato di avere avuto un attacco di panico dopo che sono rientrate dalla spa: "Non ho m ai avuto quella sensazione". L'attrice potrebbe avere avuto quella reazione per via dei sensi di colpa, visto che lontano dai riflettori in quelle ore stava avvenendo la tumulazione del papà scomparso tra il 2 e il 3 gennaio 2024. Ma non è tutto, perché la regia sembra avere censurato la scena poiché da un momento all'alto è sparito il collegamento con il tugurio.

ah ecco perché ieri hanno censurato il tugurio (?)pic.twitter.com/v8p6mBmXF9 — Paola. (@Iperborea_) January 18, 2024

Al rientro dalla "gita" in spa organizzata dagli autori del reality show, la concorrente guardando la telecamere aveva lanciato un messaggi ai suoi cari: "Io vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere lì con voi ed essere uscita fuori.

Sono uscita fuori a fare una cosa per la quale non ho voce in capitolo, come sapete. Mi dispiace tanto, veramente troppo".

Utenti indignati per quanto accaduto a Luzzi

Sui social gli utenti continuano a essere divisi sulla reazione di Beatrice Luzzi alla sorpresa del GF.

A detta di alcuni, la concorrente nel momento in cui ha deciso di rimettersi in gioco deve accettare le regole.

Al contrario c'è chi pensa che la giornata in spa poteva essere spostata al giorno seguente oppure lasciare Luzzi in casa. Un utente ha affermato: "Alfonso Signorini chiede umanità ai concorrenti, ma loro sono primi a non mostrarla". Un altro ha chiosato: "Mi dispiace Bea per il trattamento che stai subendo". Invece un altro ha commentato: "Mi dispiace umanamente, ma Beatrice poteva benissimo lasciare il programma sapendo che suo padre doveva essere ancora sepolto.

Evidentemente ha preferito i soldi".

GF: i veterani sono stati informati sul prolungamento del contratto

Intanto sembrerebbe che i concorrenti che sono al GF da settembre hanno saputo del prolungamento del programma. Dunque ognuno di loro dovrà decidere se restare all'interno della casa più spiata d'Italia oppure no.

Nel momento in cui decideranno di abbandonare il programma non dovranno pagare alcuna penale, mentre se decideranno di restare dovranno proseguire il percorso fino alla fine del gioco almeno che non siano eliminati in un televoto.