Sta facendo discutere il comportamento che alcuni concorrenti del GF hanno avuto nel giorno in cui Beatrice ha lasciato la casa per la morte del padre. Letizia, pur non conoscendo ancora il motivo dell'uscita dell'attrice, ha di fatto affermato che una trasmissione televisiva non dovrebbe fermarsi per nessun motivo.

In serata Signorini è poi andato contro parte del cast parlando su Instagram di "mancanza di empatia".

Le parole che spiazzano il pubblico

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 gennaio, gli abitanti della casa del GF hanno scoperto che Beatrice è uscita perché il padre Paolo è venuto a mancare nella notte.

Se inquilini come Vittorio e Sergio sono apparsi turbati da questa notizia, altri sono sembrati quasi indifferenti e questo ha scatenato la reazione dei telespettatori (Rosy, Anita e Garibaldi hanno riso e scherzato come sempre).

Chi ha seguito la diretta del reality, ad esempio, ha intercettato le parole che Letizia ha pronunciato dopo aver saputo dell'abbandono di Luzzi senza tuttavia conoscere ancora il reale motivo della sua uscita (in quel momento sapeva solo che era andata via per ragioni personali).

"Non si può fermare un programma tv", ha detto Petris lamentandosi del fatto che quel giorno non ci sarebbe stato il consueto aperitivo settimanale e neppure la musica in diffusione tra le mura di Cinecittà.

La stoccata di Nicole Conte

La sera del 3 gennaio Alfonso Signorini si è detto scioccato dalla gelida reazione di alcuni concorrenti all'uscita di Beatrice e l'ha fatto con questo sfogo social: "Sono senza parole per la mancanza di empatia di alcuni inquilini del GF. A lunedì".

Sotto al post che il conduttore ha caricato sul suo account qualche ora fa, però, è possibile leggere il messaggio di una persona che è stata legata sentimentalmente a Letizia per diversi anni.

Nicole Conte, probabilmente non sapendo che il commento di Petris è arrivato prima di essere informata del lutto che ha colpito la famiglia Luzzi, ha scritto su Instagram: "Un applauso a Letizia, che è l'unica che dovrebbe capire alla perfezione la situazione ed è quella che ha fatto più schifo di tutti. Ve lo avevo detto".

La ragazza faceva riferimento al fatto che la concorrente ha perso il papà tre anni fa (il giorno di Capodanno è stato il terzo anniversario, come ha ricordato nell'incontro con la madre di sabato scorso) e per questo avrebbe dovuto avere un atteggiamento opposto, più comprensivo ed empatico.

Il rapporto altalenante a Cinecittà tra Beatrice e Letizia

Beatrice e Letizia hanno iniziato l'avventura al GF insieme: entrambe le concorrenti sono entrate nella casa a metà settembre superando mesi di nomination e difficoltà.

Tra loro c'è sempre stato un rapporto di "amore e odio", nel senso che sono state sia molto vicine che lontanissime.

Tra Luzzi e Petris non sono comunque mancate le discussioni tra le mura di Cinecittà, l'ultima risale alla notte di Capodanno per chi avrebbe dovuto versare il vino a tutti durante la cena.