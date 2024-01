Durante la serata di ieri, al Grande Fratello si è assistito ad una nuova discussione fra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera: il primo ha chiesto alla coinquilina di essere meno dura nei suoi confronti, mentre lei ha ribadito di volere un rapporto più leggero.

Massimiliano e Monia hanno avuto una relazione di 8 mesi ben 15 anni fa: grazie al Reality Show di Canale 5 e alla convivenza che ne è scaturita sembrava essere tornata la magia di un tempo, ma i continui screzi fra i due stanno sgretolando piano piano quanto del rapporto del passato stava riaffiorando.

Monia perde le staffe con Massimiliano

Martedì 9 gennaio, Monia ha raggiunto Massimiliano in cucina chiedendogli ad un certo punto di spostarsi con una battuta: "Vuoi una padellata in faccia?".

“altro che i muri, le barricate proprio” e finalmente Monia direi



tutto è partito da un “vuoi una padellata in faccia?” detto in modo scherzoso #grandefratello pic.twitter.com/K8oOj7BOL6 — ❔ (@preoccuparci) January 9, 2024

Varrese però ha sbottato: "Dire certe cose a me è proprio sbagliato", la coinquilina ha prontamente replicato: "Ero di buon umore e volevo cucinare insieme a te, era una battuta".

A detta dell'attore, Monia si altera spesso quando le viene fatto notare un suo errore: "Io posso comprendere tutto, hai le tue ragioni e i tuoi motivi.

Ti ho detto quello che volevo ma non ci sto riuscendo perché sei presa solo dalle tue ragioni".

La Ferrera ha infine ribadito di non avere fatto nulla di male, ma di avere solo fatto una battuta goliardica. Successivamente la gieffina ha perso le staffe nel vedere l'insistenza di Massimiliano: "Ho bisogno di leggerezza. No i muri, le barricate proprio" ha concluso riferendosi al fatto che non intende tornare ad aprirsi con l'attore come stava facendo in un primo momento una volta entrata in casa.

Il commento di alcuni utenti del web

L'atteggiamento di Massimiliano Varrese non è passato inosservato ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra. In particolare sul social X, alcuni utenti hanno sostenuto di aver rivisto nell'attore lo stesso comportamento opprimente avuto con Heidi Baci: "Fa paura. Lo stesso schema passivo e aggressivo.

Trasforma una cosa da niente in una cosa grave per farti saltare i nervi e quando gli chiedi cosa si è detto di grave fa la vittima e inizia la predica per farti sentire in colpa".

Un altro utente ha scritto: "Nell'incontro tra Monia e sua mamma, anche quest'ultima ha preferito non esprimersi su un possibile ritorno di fiamma tra i due". "La pesantezza di quest'uomo" ha postato infine un ulteriore utente.

Il litigio avuto prima della puntata

Il giorno prima della puntata dell'8 gennaio, Massimiliano aveva redarguito Vittorio Menozzi accusandolo di mancare di rispetto a Monia dato che è solito girare per casa e nelle stanze delle ragazze in boxer. Il modello si è difeso spiegando che non c'è mai stata malizia nei suoi comportamenti, mentre la stessa Monia ha chiesto a Varrese di restare calmo e di evitare certe sceneggiate dato che entrambi sono single e liberi di sentirsi attratti da qualcuno o di essere a loro volta oggetto dell'attrazione di qualcun altro.