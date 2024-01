Durante il "Pool Party" organizzato dagli autori del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha approfittato dell'occasione per gettare Vittorio Menozzi in piscina. Sui social, alcuni utenti hanno ipotizzato che il gesto dell'attore non sarebbe uno scherzo come ha voluto far intendere, ma avrebbe solamente colto il momento per "vendicarsi" del modello che stava ballando con Monia La Ferrera.

Ovviamente si tratta solamente di supposizioni da parte di alcuni utenti del web, visto che tra i due coinquilini nella serata di ieri non c'è stata alcuna discussione.

Lo scherzo della 'discordia'

In occasione della festa a tema, i concorrenti si sono riversati in piscina per ballare e cantare. Tra i vari inquilini della casa più spiata d'Italia c'è anche chi ne ha approfittato per fare un bagno notturno.

A un certo punto Varrese si è avvicinato a Vittorio (mentre ballava sul bordo piscina) e lo ha gettato in acqua. Successivamente l'attore ha abbandonato la piscina insieme a Giuseppe Garibaldi e si è diretto in cucina per fare uno spuntino.

Ha colto l’occasione. Passerà come un semplice scherzo, ma sappiamo tutti dell’invidia che prova nei confronti di Vittorio.



Ratto! #GrandeFratello pic.twitter.com/P8qp95WNjg — Oltracotanza (@oltracotanza) January 19, 2024

Le ipotesi di alcuni utenti del web

Considerando la poca simpatia che Massimiliano Varrese nutre nei confronti di Vittorio Menozzi, sui social alcuni utenti hanno ipotizzato che non si sia trattato di uno scherzo ma di una vera e propria "vendetta".

Su X un utente ha pubblicato il video in questione e ha affermato: "Ha colto l’occasione. Passerà come un semplice scherzo, ma sappiamo tutti dell’invidia che prova nei confronti di Vittorio". A seguire moltissimi utenti hanno rivelato di aver avuto la stessa impressione: "Dopo aver osservato Vittorio ballare con Monia, Massimiliano ne ha approfittato perché al limite della frustrazione".

Un altro fan del modello ha sostenuto che l'attore abbia avuto un attacco di gelosia, mentre un altro ha tirato in ballo Monia La Ferrera: "Scappa da uno come Varrese".

I motivi del possibile astio tra Varrese e Menozzi

Massimiliano Varrese non ha mai nutrito simpatia nei confronti di Vittorio Menozzi. Al contrario lo ha sempre visto come un "rivale in amore".

Durante il periodo di conoscenza con Heidi Baci, l'attore aveva fatto una scenata di gelosia solamente perché il modello aveva raggiunto la coinquilina a tarda notte in zona beauty per lavarsi i denti. Nei giorni scorsi, lo stesso Massimiliano ha discusso con Monia La Ferrera (sua ex fidanzata) proprio per la vicinanza a Vittorio.

Non è la prima volta che il 48enne si lascia andare a dei commenti piccati nei confronti del compagno d'avventura. A questo punto starà ad Alfonso Signorini comprendere se il gesto di Massimiliano sia stato davvero uno scherzo oppure un gesto di stizza.