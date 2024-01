Le spaccature all’interno della casa del Grande Fratello sono sempre più evidenti, segno di un clima difficile che alcuni gieffini faticano a gestire.

A palesare una certa difficoltà in queste ore è stato Vittorio Menozzi, che ha deciso di confrontarsi con Beatrice Luzzi proprio riguardo alla situazione venutasi a creare in casa.

Grande Fratello, la crisi di Vittorio e il confronto con Beatrice

Durante la mattinata di mercoledì 24 gennaio 2024, Vittorio si è confrontato con Perla, che ha invitato il coinquilino a prendere le distanze da Beatrice. Successivamente però, il ragazzo ha scelto di confrontarsi anche con Luzzi.

A tal proposito ha ammesso: "Io non mi sento di appartenere ad un gruppo, ma non sono neanche in grado di vivere in solitaria. Non è il fatto dei gruppi, ma dei condizionamenti mentali. Io mi sento in colpa se trascorro più tempo con una persona piuttosto che con gli altri. Voglio avere dei momenti per me, non voglio far parte di nulla”.

Menozzi ha poi continuato in lacrime il suo sfogo, sostenendo come negli ultimi giorni abbia capito che Beatrice ha un carattere molto diverso dal suo e che, mentre lei è capace di reggere i confronti e di sfogare i propri sentimenti, lui invece tende a scappare. Il modello ha specificato di non volersi allontanare da Beatrice Luzzi, ma di voler trascorrere del tempo anche con altri coinquilini senza per questo essere accusato di qualcosa: "Lo scontro avvenuto in puntata tra te e Perla è stato molto forte.

Io non vedo brutte persone nella gente con cui litighi. Perla si è solo difesa".

Sondaggio sul favorito della settimana

Intanto sul portale online Grande Fratello Forumfree è stato aperto un sondaggio per immaginare le proiezioni in merito al preferito della settimana. Alle 13:40 del 25 gennaio 2024 hanno partecipato 785 utenti in tutto, uniti (neanche a dirlo) nell'indicare in Beatrice Luzzi il preferito della settimana con il 49.30% di preferenze.

Secondo posto per Perla Vatiero, con il 13.38% di preferenze, terzo per Vittorio Menozzi, votato come preferito dal 9.30%, quarto e quinto posto per Anita Olivieri e Sergio D’ottavi, entrambi preferiti con il 4.59%.

Seguono Grecia Colmenares, favorita con il 3.57%, Greta Rossetti col 3.06%, Giuseppe Garibaldi, preferito con il 2.93%, Fiordaliso col 2.55%, Massimiliano Varrese, preferito con il 2.29% di voti, Federico Massaro con l’1.27% di consenti, Stefano Miele, favorito allo 0.89%, Letizia e Paolo Masella, entrambi favoriti con lo 0.64%.

Chiudono la classifica Marco Maddaloni e Rosy Chin, entrambi favoriti con lo 0.38% a precedere Monia La Ferrara, ultima e ferma allo 0.25% di preferenze.