Durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 8 gennaio 2024, Alfonso Signorini ha rimproverato alcuni coinquilini per le condotte tenute all'interno della casa ma diversi membri del cast non si rendono proprio conto di quali possano essere stati i propri errori.

Ad aver perso la pazienza è stata allora Fiordaliso, che ha deciso di fare un discorso schietto e sincero a tu per tu con Massimiliano Varrese idealmente rivolto a tutti.

Lo sfogo di Fiordaliso contro i concorrenti

Tutto è avvenuto durante il pomeriggio del 9 gennaio 2024. Fiordaliso stava parlando con Massimiliano Varrese e ha iniziato a lamentarsi degli altri inquilini: "Voglio dire, se si sono presi una lisciata, una ramanzina così, te la prendi e basta.

Non hanno mica quindici anni. Inutile che dicono ‘non ci hanno tutelati’. Non ti possono tutelare quando sei 24 ore su 24 in diretta. Come fanno a tutelarti quando dici e fai cose davanti alle telecamere? Hai sentito che da fuori chiedevano la squalifica?! Non se ne sono resi conto? A me sembra che sono già stati tutelati visto che sono ancora qui dentro. Quindi incassi, stai zitto, vai avanti e poi basta. Capisci l’errore, hai sbagliato e chiudi lì tutto. Invece questi fanno la polemica. Se io dico queste cose loro mi saltano in testa" ha dichiarato la cantante che ha poi rincarato sull'argomento senza tuttavia voler fare nomi e cognomi.

Insomma, come a dire si dice il peccato ma non il peccatore: "Hanno sbagliato!

L’altro giorno, non dico chi, ma uno di loro era arrabbiato perché il GF aveva annullato la tua festa. Io ho detto ‘ragazzi ma qui è successa una cosa grave c’è un lutto, ve ne rendete conto o non ve ne rendete conto di quello che è successo?’. Ogni tanto se ne sono ricordati? Questi pensavano al tuo compleanno ed erano arrabbiati per te.

Io ho detto loro di mettersi nei panni di Beatrice. Era come se non si fossero resi conto della situazione. Eppure io sono stata lì a farglielo notare”.

Sondaggi dei fan aggiornati al 10 gennaio

Venendo alle dinamiche del gioco, a seguito della puntata di lunedì 8 gennaio 2024 ben 8 concorrenti sono finiti in nomination. Sul portale Grande Fratello Forumfree è stato allora lanciato un sondaggio: “chi vuoi salvare?” recita il quesito, con 1625 utenti ad aver già votato alle ore 9:30 del 10 gennaio 2024.

Ad avere la meglio, con il 45.17% di voti è sempre Beatrice Luzzi, al secondo posto Anita, salva con il 13.42%. Terzo posto per Sergio, preferito con il 10.77%, quarto per Paolo con una preferenza del 6.89%.

Quinto posto per Monia, preferita al momento con il 5.97% a pari merito per Rosanna Fratello, anche lei favorita con il 5.97%. A chiudere la classifica sono Federico e Stefano Miele, entrambi con una percentuale di voti del 5.91%.

Ricordiamo che il concorrente meno votato sarà eliminato con il verdetto che verrà dato nella puntata di lunedì 15 gennaio.