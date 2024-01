Sarà tempo di decisioni per Maria nella soap Il Paradiso delle Signore: Vito sarà il destinatario di un suo gesto plateale nella puntata in onda su Rai 1 giovedì 11 gennaio. Il suo intento sarà quello di allontanare Matteo, ma otterrà l'effetto opposto.

Nel frattempo, Adelaide è costretta a prendere una decisione nei confronti di Marcello, che le chiede di passare a trovarlo.

Occhio anche a Tancredi, che ha modo finalmente di parlare con Marta della sua complicata situazione con Matilde, felice e innamorata al fianco di Vittorio ma poco consapevole del punto a cui arriverà il marito.

Salvare le apparenze per un matrimonio infelice

Maria deve mentire sui propri reali sentimenti se vuole che Vito non soffra e che la sua famiglia non la escluda per sempre. Vito l'ha portata a vedere la casa nella quale ha intenzione di vivere dopo le nozze e che spera si riempia di allegri bambini. Una prospettiva che fino a poco fa rendeva felice anche Maria e che ora non fa che angosciarla.

Maria ha dovuto mentire a Vito riguardo il braccialetto che le ha regalato Matteo e che ha messo al polso, sapendo quanto avrebbe rischiato.

Per allontanare il giovane Portelli una volta per tutte e scacciare ogni sospetto, Maria farà un gesto plateale nei confronti del fidanzato Vito, anche se al momento le anticipazioni non dicono precisamente che cosa farà.

La scelta di Marta che complica a vita a Vittorio

Nel frattempo Marta parla con Tancredi, che le racconta del suo scontro con Matilde. Marta ha però altro a cui pensare, ora che ha ricevuto un telegramma nel quale ha scoperto di essere stata licenziata. Indecisa fino all'ultimo sul da farsi, Marta sceglie di restare a Milano e tra le prime persone a venirlo a sapere c'è Vittorio, che potrebbe accusare la presenza dell'ex moglie.

Intanto Delia Bianchetti sta per finire in una situazione pericolosa con un uomo misterioso, ma Botteri la salva in tempo, smascherando il suo corteggiatore.

Infine Marcello chiede ad Adelaide di andare a trovarlo prima che inizi l'evento musicale in Caffetteria, ma resterà deluso: la contessa prende infatti una decisione inaspettata.

Ipotesi sul futuro di Vito: può uscire di scena se dovesse chiudere con Maria

Se Maria dovesse lasciare Vito e vivere il proprio amore con Matteo, di certo dovrà far fronte a molte avversità. Innanzitutto la sua famiglia la ostacolerà, volendo da tempo che lei si sistemi e metta su famiglia.

Dal canto suo anche Vito potrebbe estrometterla dalla propria vita. Difficilmente infatti riuscirebbe a reggere la vista di Maria e Matteo insieme. Non si esclude l'ipotesi che, se ciò diventasse realtà, l'uomo possa decidere di tornare in Sicilia, sperando di dimenticare con il tempo questa profonda delusione.