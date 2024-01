Si fanno sempre più intense le trame de Il Paradiso delle Signore e nella puntata che verrà programmata il 6 febbraio su Rai 1 Marcello e Matteo dovranno fare i conti con un'amara realtà: Adelaide non può fare nulla per aiutare Silvana con la sua operazione, le cui condizioni di salute stanno peggiorando di giorno in giorno. Intanto Rosa è sempre più attratta da Marcello e non solo per la sua avvenenza: ciò che ama in lui è la grande generosità. Umberto capisce che Flora si sta allontanando e così prova a riconquistarla, anche se le cose potrebbero non andare come sperato.

Il Paradiso delle signore: Silvana è sola con la sua malattia

Matteo sta facendo tutto e di più per aiutare la mamma, ma Silvana peggiora di giorno in giorno e il tempo stringe, mentre le possibilità di guarire stanno svanendo. Marcello è al loro fianco e ha pensato di rivolgersi ad Adelaide per chiedere aiuto. Purtroppo la risposta negativa della contessa li spiazza: non è nella posizione per fare nulla.

Rosa è attratta da Barbieri, ma sa che sarebbe difficile conquistare il suo cuore. Ne ammira non solo la bellezza fisica, ma anche la generosità e in particolare le premure che sta riservando a Portelli e alla signora Silvana, che vede finire la sua vita.

Umberto e Flora, una relazione in bilico

Vittorio è intenzionato a portare avanti il progetto di Marta volto a costruire una casa famiglia per ragazze madri. Per avere il benestare della rappresentante di quartiere, che è contraria, ha l'idea di proporre una raccolta firme, puntando sulla sensibilizzazione. Marta ne è piacevolmente colpita, meno Matilde, che è gelosa della vicinanza tra Conti e la sua ex moglie.

Tra Umberto e Flora il rapporto sembra essersi raffreddato, anche dopo le bugie che scoperto la giovane Ravasi. Guarnieri tenta di ricomporre il loro delicato equilibrio, ma forse è troppo tardi.

La generosità di Marcello

Nonostante il personaggio di Marcello sia molto cambiato nel corso delle stagioni de Il Paradiso delle signore, è rimasta la sua innata generosità, che in alcune occasioni gli è quasi costata la vita.

Non si può dimenticare ciò che fece per le donne che tanto ha amato, prima Roberta e poi Ludovica, entrambe alle prese con uomini pericolosi. Ora sta aiutando Matteo, il fratello che ha scoperto di avere e che in un primo momento ha cercato di allontanare. Ha messo a disposizione il suo tempo, il suo denaro e ha anche chiesto aiuto ad Adelaide, sperando di trovare una soluzione che, purtroppo, non è arrivata. Rosa non è rimasta indifferente al suo animo gentile e chissà che prima o poi anche Barbieri si accorga di lei, voltando così definitivamente pagina con la contessa, che già ha troncato con lui.