Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste nel corso della stagione invernale su Rai 1 non si esclude che Concetta possa ritrovarsi ai ferri corti con Matteo Portelli.

Il motivo? La mamma di Maria, dopo aver visto sua figlia in compagnia del contabile, inizierà ad avere dei sospetti sul loro rapporto, che sembra andare oltre l'aspetto lavorativo.

Preoccupata per le imminenti nozze di Maria con Vito, potrebbe ritrovarsi ad affrontare Matteo e metterlo in guardia.

Concetta becca Maria e Matteo insieme

Tra Maria e Matteo ci sarà un nuovo momento di forte passione, durante il quale la stilista troverà il coraggio per confessare al contabile quelli che sono i suoi veri sentimenti.

Maria ammetterà il suo interesse nei confronti di Matteo, che si renderà conto di non poter arrendersi malgrado la donna abbia già accettato la proposta di nozze di Vito.

Come se non bastasse Maria inizierà a vivere un momento di crisi destando i sospetti di Vito, tanto che Matteo deciderà di andare a parlarci di nuovo e i due verranno beccati da Concetta.

La mamma della stilista si renderà conto che tra la figlia e il contabile c'è del tenero e non si esclude che possa decidere di intervenire.

Concetta ai ferri corti con Matteo: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 2024

Concetta potrebbe decidere di affrontare faccia a faccia il giovane contabile e metterlo al corrente della scena che ha visto con i suoi stessi occhi.

Preoccupata per quelle che sarebbero le scelte di Maria in merito alle nozze già programmate con Vito per il prossimo maggio, la sarta del grande magazzino si ritroverebbe a chiedere a Matteo di non dare fastidio alla figlia e di starle alla larga.

In questo modo Concetta potrebbe trovarsi ai ferri corti con Matteo. Del resto la famiglia Puglisi ha sempre fatto il tifo per le nozze tra Maria e Vito e ora che rischiano di saltare c'è da scommettere che Concetta possa fare passi falsi pur di non veder naufragare il suo sogno.

La storia d'amore tra Maria e Vito non convince tanto gli spettatori

Un sogno che, tuttavia, i fan della soap opera non hanno mai accettato, dato che in tanti sostengono che Maria non sarebbe felice con Vito.

Il sospetto è che la ragazza abbia accettato questo matrimonio solo per non deludere le aspettative dei suoi familiari, nonostante sia consapevole del fatto che Lamantia non sia l'uomo della sua vita e colui con cui sogna di costruire una famiglia.