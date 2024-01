Negli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dall'8 al 12 gennaio, Gianlorenzo Botteri indagherà sull'uomo che dovrebbe incontrare Delia e la salverà da una spiacevole situazione, dopo aver appreso che è un lestofante. Inoltre Maria dirà espressamente a Matteo di non corteggiarla più, mentre Elvira si complimenterà con Salvo per come è andato lo spettacolo musicale in Caffetteria ed il ragazzo crederà di poter stare con lei.

Rosa trova un nuovo lavoro

Salvatore non si arrenderà all'idea di conquistare Elvira con la storia del night club, seppure la ragazza sarà sempre più legata a Tullio.

Intanto Marta soffrirà in quanto il suo fidanzato americano ha deciso di separarsi da lei. Adelaide e Guarnieri per risollevarle il morale le faranno una sorpresa e sproneranno la giovane a non lasciare Milano. Inoltre Matilde e Conti risulteranno molto uniti e non sapranno che un investigatore pagato da Tancredi, li sta seguendo. Successivamente però Vittorio si accorgerà di ogni cosa e si confronterà con Di Sant'Erasmo.

Nel frattempo Maria sarà dubbiosa in merito ai suoi sentimenti. Nello stesso momento Vito la porterà a vedere una casa, nella quale potrebbero stare subito dopo le loro nozze. Lamantia però noterà un nuovo bracciale nel polso della Puglisi e vorrà delle spiegazioni. La stilista si troverà in difficoltà poiché non potrà dire che è un regalo di Matteo.

Delia invece apprenderà l'identità del suo ammiratore segreto, mentre Rosa troverà un nuovo impiego.

Umberto non è d'accordo che Adelaide vada in Svizzera

Portelli deciderà di innervosire Vito, facendogli notare cosa porta al polso Maria. Quest'ultima si infurierà con Matteo e gli dirà espressamente di porre fine ad ogni forma di corteggiamento nei suoi confronti.

Intanto Delia sarà felice di avere qualcuno che è interessato a lei e si preparerà ad incontrarlo. Gianlorenzo Botteri sarà insospettito dai modi di fare dell'uomo e scoprirà che è un lestofante, salvandola da una spiacevole situazione.

Nel frattempo Marta, dopo aver dialogato con Tancredi, riferirà a Conti che resterà in città.

In seguito la giovane Guarnieri e Matilde discuteranno dei loro rispettivi ex e la seconda comprenderà di dover chiarire alcuni particolari con il marito. In tutto questo si avvicinerà l'evento in Caffetteria e Barbieri domanderà ad Adelaide se sarà presente, mettendola di fronte ad una scelta riguardante il loro rapporto. La donna alla fine opterà di andare in Svizzera dalla figlia, ma Umberto le farà presente che non è d'accordo.

Salvatore invece sarà contento quando riceverà i complimenti di Elvira per come si è svolto l'evento musicale in Caffetteria e penserà di poter avere un'occasione per conquistarla.

La figura di Tancredi

Nelle precedenti puntate abbiamo assistito a Tancredi che ha deciso di assumere un investigatore per seguire i movimenti della moglie, in quanto non si è arreso alla fine delle sue nozze.

Di Sant'Erasmo è sempre stato un grande imprenditore, dedito agli affari e che a Milano si è trovato in grande sintonia con Umberto. La figura con cui è entrato in conflitto è Vittorio Conti, che ha sempre accusato di essere il principale artefice dei suoi problemi d'amore. Persona con cui si è confidato è stata invece Marta Guarnieri.