Le trame delle puntate dell'8 e 9 gennaio de Il Paradiso delle Signore annunciano che la venere Delia sarà stuzzicata dall'interesse di un misterioso corteggiatore. E mentre la giovane indagherà, cercando di scoprirne l'identità, Salvatore continuerà a cercare di conquistare Elvira.

A Villa Guarnieri intanto Marta vorrà tornare negli Stati Uniti, ma Adelaide e Umberto cercheranno di farla rimanere a Milano con loro.

Marta demoralizzata per la fine con il suo ex americano

Nell'appuntamento di lunedì 8 gennaio Tullio si è ormai stabilito a Milano e la relazione con Elvira sembrerà progredire senza intoppi.

Ma Salvatore non vorrà gettare la spugna, in quanto è innamorato della venere e cercherà di conquistarla, anche sfruttando l'iniziativa del lancio del night club. Nel dettaglio, Salvo vorrebbe organizzare delle serate a suon di musica nel suo locale.

Intanto Delia verrà a sapere di un misterioso ammiratore e sarà curiosa sul suo conto e vorrebbe scoprirne l'identità.

Dagli Stati Uniti Marta riceverà una brutta notizia: la relazione con il suo ex fidanzato è finita e la giovane ne sarà a dir poco affranta. Il commendatore Guarnieri e la contessa Di Sant'Erasmo organizzeranno una sorpresa speciale per la ragazza, in modo da risollevarle il morale.

Tra Matilde e Vittorio le cose si faranno sempre più intense, ma Tancredi ha messo sulla loro strada un investigatore privato.

Maria mente a Vito, Delia indaga sul suo spasimante

Nella puntata di martedì 9 gennaio Vito sorprenderà la sua fidanzata portandola a vedere un'abitazione in cui potrebbero andare a vivere una volta sposati. Sarà in questa circostanza che l'ex contabile del Paradiso delle Signore noterà un braccialetto di Maria, la quale non volendo rivelare al fidanzato che si tratta di un regalo da parte di Matteo, mentirà.

Intanto Rosa troverà un nuovo lavoro, ma continuerà a trascorrere del tempo insieme alle veneri. Mentre Delia continuerà a voler capire chi possa essere il suo corteggiatore anonimo.

Non passerà molto tempo prima che Vittorio capisca che qualcuno lo sta pedinando e osservando, così andrà ad affrontare Tancredi.

Infine Marta sarà determinata a tornare negli Stati Uniti, ma sua zia e suo padre faranno di tutto per convincerla a restare a Milano.

Ipotesi sul futuro: possibile frequentazione tra Delia e Gianlorenzo Botteri

Nelle successive puntate si scoprirà che il corteggiatore di Delia non ha buone intenzioni e l'attirerà con un invito, mettendola però in una situazione pericolosa. Sarà Gianlorenzo Botteri a salvare in tempo la Venere.

Non è da escludere che - sulla scia di questi eventi - successivamente Delia possa avvicinarsi sempre di più allo stilista Botteri e che quindi nel giro di poco tempo possano iniziare a frequentarsi.