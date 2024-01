Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è finito da tempo ma proprio nei giorni in cui si sta discutendo la causa di seperazione, nel corso della quale il giudice dovrà stabilire da quale parte sia l'addebito, una testimonianza pubblica arriva a smentire quanto dichiarato dalla showgirl in merito alla fine del rapporto con l'ex calciatore della Roma.

Nel proprio docufilm 'Unica', ma anche nel libro 'Che stupida', la Blasi aveva infatti parlato di come un innocente caffè avesse mandato all'aria il proprio matrimonio. L'uomo del caffè come era stato ribattezzato si è però fatto avanti: si chiama Cristiano Iovino, personal trainer e imprenditore, e nel corso di un'intervista esclusiva al Messaggero ha raccontato una versione dei fatti del tutto diversa parlando di una vera e propria relazione.

Un rapporto dunque extraconiugale che avrebbe coinvolto per diverso tempo lui e l'ex moglie di Francesco Totti ben prima che quest'ultimo intrecciasse il rapporto con Noemi Bocchi, una circostanza che se raccontata e comprovata nel corso del dibattimento a Roma potrebbe avere un peso decisivo sulla causa di separazione.

Cristian Iovino smentisce la versione di Ilary Blasi: tra loro c’è stato più di un caffè?

Nel corso dell’intervista, Iovino ha riferito che i due si sarebbero conosciuti nel 2020 in maniera del tutto casuale, iniziando a conversare dopo che lui aveva commentato una sua storia via Instagram. Una chiacchiera ha tirato l'altra e i due avrebbero deciso di iniziare a vedersi: "Ci vedevamo da me e qualche volta nel negozio di Alessia Solidani ai Parioli.

Il caffè in hotel a Milano? Mi riservo di parlarne in tribunale, visto che è circolata la notizia che indica il mio nome come testimone principale nella causa di separazione. Una volta mi ha invitato a New York. Mi propose di raggiungerla. Era lì con la sorella. Ma io ero in Messico e alla fine decisi di non andare".

Nel corso del proprio intervento, Iovino non ha lesinato dettagli: "Quando ci vedevamo, fine 2021 e prima di Noemi Bocchi allo stadio, lei era sposata.

Ma non era una storia, piuttosto una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vederci. Non parlavamo mai di Totti. Ma mi aveva fatto capire che il suo matrimonio era praticamente finito e che vivessero da separati in casa. Altrimenti avrei evitato quella situazione".

Gli utenti sul web a commento della vicenda: 'Adesso ritiri il libro?'

Premesso di come si tratti solo e soltanto delle parole di Iovino senza ancora possibilità di replica da parte della diretta interessata, diversi utenti e appassionati di Gossip hanno deciso di commentare l'accaduto. In molti in particolare hanno postato dei messaggi al di sotto del post su Instagram che sponsorizza il libro della Blasi: "Adesso che fai, ritiri il libro?" o, ancora: "Che figura meglio stare zitti", "Devi vergognarti", "Quelle come lei dovrebbero finire a pulire i gabinetti".

Per il momento Ilary Blasi ha reagito trincerandosi dietro un rigido silenzio. Il suo ultimo contenuto pubblicato sui social risale a ieri sera, quando ha mostrato un video in cui ha fatto vedere di essere sintonizzata su Rai3 per guardare Chi L’Ha Visto, programma che da sempre ama moltissimo. Non resta che attendere.