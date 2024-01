Nelle prossime puntate de La Promessa in onda in Spagna, Lorenzo troverà l'uomo adatto ad uccidere Curro come desidera Cruz. Le anticipazioni annunciano che la marchesa e suo cognato decideranno di eliminare per sempre Curro in modo che sembri un incidente. Cruz escogiterà un piano infallibile, in cui il ragazzo sarà ucciso durante una battuta di caccia e Lorenzo le dirà di aver trovato l'uomo adatto a concretizzare il delitto.

Il piano spietato di Cruz e Lorenzo contro Curro

La sete di vendetta di Cruz non si arresterà e la donna arriverà a progettare un piano per uccidere Curro, colpevole di aver scoperto che suo padre è Alonso.

Il pericolo che il ragazzo possa parlarne con qualcuno si farà sempre più concreto, perché la sua vicinanza al marchese sarà evidente.

Curro, inoltre, appoggerà Catalina nella gestione de La Promessa e la sosterrà con Alonso, argomentando con Manuel tutte le capacità della ragazza. Questo farà indispettire ancora di più la marchesa che penserà a un modo per liberarsi a più presto di suo nipote e chiederà a Lorenzo di aiutarla in questo. Il capitano non si tirerà indietro e si darà da fare per accontentare la richiesta di Cruz che avrà già un piano infallibile per non destare alcun sospetto.

Tutto sembrerà studiato perché sembri un incidente

Il perfido piano di Cruz prevede che Curro partecipi a una battuta di caccia e perda la vita a causa di un incidente.

"Questa volta sarò felice di iscrivermi", dirà Lorenzo che sarà entusiasta dell'idea della marchesa.

Cruz, sorseggiando una tazza di tè, spiegherà nel dettaglio cosa dovrà avvenire durante l'evento. "Tra caprioli, cani e cinghiali sarà un proiettile innocente a provocare un incidente mortale".

Lorenzo ascolterà con interesse e si darà da fare per cercare qualcuno in grado di eseguire alla perfezione gli ordini della contessa.

I preparativi per la battuta di caccia proseguiranno a gonfie vele e Lorenzo troverà in poco tempo l'uomo giusto per attuare il piano di Cruz.

Cruz non ha mai pagato per l'omicidio di Tomas

Cruz ha già dimostrato di non avere nessuna remora quando si tratta di difendere i suoi segreti. La donna si è presentata al pubblico come un'omicida senza scrupoli sin dalla prima puntata de La Promessa, quando ha ucciso con un fermacarte Tomas, il figlio di Alonso.

Il ragazzo aveva dato appuntamento a Jana per darle le risposte che cercava in merito al suo passato, ma non ha fatto in tempo a parlarle. Ad impedire che Tomas rivelasse a Jana cosa è accaduto a sua madre Dolores a ci ha pensare Cruz. L'omicidio di Tomas è rimasto ancora impunito e resta tra i tanti misteri ancora da risolvere nella soap spagnola.