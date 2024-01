Maria Fernandez sarà tenuta incatenata e prigioniera in una grotta nelle puntate della seconda stagione de La Promessa adesso in onda in Spagna. Secondo le anticipazioni infatti, la ragazza scoprirà solo in un secondo momento che il suo rapitore è Valentin, uno dei camerieri del palazzo. Il giovane, ossessionato da lei, spera di far innamorare Maria di lui ma finisce per farla diventare oggetto della propria ossessione.

Nel frattempo Manuel andrà contro il parere di Cruz e contatterà il sergente Funes per avviare le ricerche della ragazza. Jana invece sarà pronta a tendere una trappola a Valentin ma le cose si complicheranno oltremodo.

Jana in pena per la scomparsa improvvisa di Maria

La scomparsa di Maria seminerà il panico al palazzo La Promessa dato che nessuno avrà idea di dove possa essere finita. La cameriera uscirà per delle commissioni, ma non rientrerà più scatenando l'angoscia di Jana.

La preoccupazione aumenterà quando la protagonista e Salvador usciranno a cercare la loro amica e lungo la strada troveranno il suo scialle insanguinato. Nonostante la forte apprensione, Cruz ordinerà a Petra di non avvisare la polizia perché non vuole ulteriori scandali al palazzo e per questo Jana, Salvador e Valentin si daranno da fare per organizzare delle escursioni 'private' sperando di ritrovare Maria.

Della ragazza però non ci saranno notizie e il trascorrere del tempo farà pensare al peggio, tanto che Jana sarà disperata supplicando Manuel di starle vicino.

Lui, però, andrà a trovare Jimena, perché sa che le sue condizioni stanno peggiorando.

La trappola di Funes e Jana ai danni di Valentin

Andando contro gli ordini di sua madre, Manuel chiamerà il sergente Funes e lo informerà della scomparsa di Maria. Le indagini si muoveranno su più fronti, ma non ci sarà nulla di concreto che possa far ben sperare.

Il comportamento di Valentin, però, sarà sempre più sospetto e Simona non potrà fare a meno di notarlo. La cuoca ne parlerà con Jana e la ragazza non esiterà a dire a Funes tutto quello che pensa sul nuovo cameriere. Il sergente, con l'aiuto della cameriera, organizzerà così una trappola per Valentin, ma l'operazione avrà esito negativo complicando ulteriormente la situazione di Maria Fernandez.

Quest'ultima, nel frattempo, è tenuta prigioniera in una grotta molto difficile da trovare, incatenata ad una caviglia. Quando la ragazza si accorgerà che il suo rapitore è Valentin ne sarà terrorizzata. L'ossessione che il cameriere ha sviluppato nei suoi confronti la farà infatti pensare al peggio. Le anticipazioni non rivelano quale sarà l'esito della trappola, ma è probabile che per Valentin finisca male e che questo complichi le ricerche, visto che nessuno sa come arrivare alla grotta.

L'arrivo di Carlos Suarez a La Promessa

Nella seconda stagione, al palazzo Lujan arriverà Valentin che si presenterà a Simona come il migliore amico di suo figlio Antonito.

Il personaggio è interpretato dall'attore Carlos Suarez che ha lavorato in diverse serie tv.

La più famosa a cui Suarez ha preso parte è senza dubbio La casa di carta in cui ha interpretato uno degli ostaggi per tre stagioni. L'attore ha uno spiccato senso dell'umorismo e lavora anche come cabarettista.