Jana rivelerà a Curro di essere sua sorella nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni annunciano che dopo aver stretto una forte amicizia con lui, la cameriera deciderà di dire a Curro che Dolores era la loro madre. Il ragazzo sarà sconvolto, tanto che reagirà con freddezza anche di fronte alla dichiarazione d'amore di Martina. Anche tra Jana e Manuel la situazione si farà difficile perché il marchesino difenderà Jimena e chiederà alla cameriera di occuparsi di sua suocera. Infine ci sarà il ritorno di Cruz al palazzo.

Passione tra Curro e Martina

Le domande di Curro troveranno una risposta quando Jana deciderà di raccontargli il suo grande segreto. Dopo aver scoperto che sua madre era una cameriera, il giovane verrà a sapere da Jana che sono fratelli. Jana gli dirà che la loro madre era Dolores e per lui non sarà facile accettare la realtà. Curro sarà talmente sconvolto che reagirà in maniera inaspettata anche di fronte alla dichiarazione d'amore di Martina. Nonostante i suoi sentimenti, il nipote di Cruz sarà freddo con la ragazza, anche se dopo qualche giorno tornerà sui suoi passi. Parlando meglio con Jana, Curro si sentirà sopraffatto dalla situazione e sentirà il bisogno di aprirsi con Martina. Tra i due scoppierà la passione e Curro chiederà alla ragazza di rendere pubblica la loro relazione.

Martina, però, gli chiederà di avere più prudenza.

Manuel ancora succube di Jimena

Sarà un periodo piuttosto complicato anche per Jana che, dopo aver detto la verità a Curro, si domanderà cosa vorrà fare adesso suo fratello. La ragazza, inoltre, dovrà affrontare anche Manuel che continuerà a dare credito a sua moglie. Jimena arriverà a battere la testa di proposito per attirare le attenzioni di suo marito e Manuel non crederà a Jana quando proverà a metterlo in guardia.

Al contrario, Manuel chiederà alla cameriera un favore molto scomodo: aiutare sua suocera. Jana accetterà malvolentieri di prendersi cura della madre di Jimena che soffre di un brutto mal di schiena, perché non potrà tirarsi indietro. A sorprendere tutti al palazzo ci sarà anche il ritorno di Cruz che farà tremare Elisa de Grazalema.

La marchesa, infatti, dirà alla sua nemica di essere a conoscenza del suo coinvolgimento nell'omicidio del marito. Elisa sarà obbligata a lasciare il palazzo per evitare di avere dei guai con la giustizia.

L'esperienza di Cruz in sanatorio

Nelle puntate precedenti Cruz è stata costretta ad andare via dalla Promessa dopo aver tentato di uccidere Elisa. Quest'ultima, d'accordo con Lorenzo, ha provocato la marchesa fino a farle perdere la pazienza. Cruz ha provato a strangolare Elisa e solo l'arrivo di Alonso ha evitato il peggio. Dopo questo episodio, la baronessa ha ricattato il marchese imponendo che Cruz fosse internata in sanatorio, altrimenti l'avrebbe denunciata per tentato omicidio.