Mauro e Jimena hanno salutato il pubblico spagnolo ma nel 2024 arrivano le nuove trame ed episodi de La Promessa e diverse new entry. Le ultime anticipazioni vedono Maria in pericolo, rapita e lasciata da sola in un'angusta grotta. Intanto, Jana rivela a Curro un segreto legato al Barone di Linaja, del quale ha ereditato il titolo diventando nobile a tutti gli effetti ma con conseguenze ancora ricche di punti oscuri.

Il comportamento di Cruz è sempre più strano e misterioso, visto che si rifiuta categoricamente di denunciare la scomparsa di Maria: c'è lei dietro il suo rapimento?

Anche il ritorno di Leonor è ricco di misteri, poiché nasconde qualcosa legato a Curro.

Curro al centro dei misteri nelle nuove puntate 2024 La Promessa

Alla villa sembra che ognuno abbia qualcosa da nascondere. Cruz, in primis, non vuole denunciare a Funes la scomparsa di Maria e nessuno viene a capo della reale motivazione. La servitù la sta cercando a sua insaputa e Jana è trasalita quando ha trovato lo scialle dell'amica macchiato di sangue. Manuel tradisce inaspettatamente la madre, informando Funes di quanto successo. Ovviamente, quando Cruz lo scopre. va su tutte le furie.

Jana dà man forte a Manuel ma ha anche un altro gravoso compito da portare a termine: svelare a Curro una scomoda verità sul Barone di Linaja, dal quale ha ereditato il titolo, con grande rabbia di Lorenzo.

Le anticipazioni non danno alcun dettaglio, di cosa si tratta? Scoperta invece l'identità del rapitore di Maria.

Il segreto di Leonor e l'identità del rapitore di Maria

Tutti alla tenuta de La Promessa saranno felici per l'arrivo di Leonor, ignari che sia a conoscenza di un segreto -l'ennesimo - che riguarda Curro. A proposito di segreti da mantenere, Pia proibisce che si diffondano ulteriori pettegolezzi su Petra, la vera madre di Feliciano.

I giorni passano e di María Fernández non si sa più nulla. La poverina si trova in una grotta legata a una catena e, nelle puntate spagnole, è venuta alla luce l'identità del rapitore. Si tratta di Valentin, un suo ammiratore respinto che, ossessionato da lei, l'ha portata in quel luogo ameno, intenzionato a farla innamorare di lui contro la sua volontà.

Dopo che i telespettatori vedranno Jana rivelare a Curro un segreto legato al titolo di Barone de Linaja si farà ulteriore luce sul passato di Dolores e dei suoi figli.

Che cosa ha scoperto Jana?

Le ultime anticipazioni La Promessa si fermano qui e non si sa cosa Jana riveli a Curro. Possiamo dunque solo fare ipotesi. Juan forse non era nobile? Se così fosse, i sogni di gloria di Curro andrebbero in frantumi, così come il suo desiderio di appartenere a una famiglia altolocata. Non dimentichiamo che ha persino rinnegato Dolores, in un primo momento, quando ha scoperto che era la sua vera madre, una domestica senza l'ombra di un quattrino.