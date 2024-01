Nelle puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere dall'8 al 12 gennaio, in prima visione sui teleschermi di Canale 5, Salvador farà il suo ritorno alla tenuta della famiglia Lujan dopo essere stato dato per morto in guerra. Catalina, invece, ventilerà l'intenzione di andarsene a causa di alcuni litigi con Alonso: vuole che il padre le dia in gestione la tenuta.

Anticipazioni La Promessa: Salvador torna alla tenuta

Ci sarà una sorpresa alla tenuta: Salvador tornerà dopo essere stato dato per morto in battaglia. Le sue condizioni appariranno critiche, sarà visibilmente dimagrito e cieco da un occhio.

Il suo ritorno metterà a dura prova alcune persone tra cui Lope, visto che prova dei sentimenti per Maria.

Curro, nel frattempo, vorrà scoprire a ogni costo la verità sulla sua identità e sul passato della presunta madre Eugenia. Il giovane interpellerà Simona che gli darà alcune informazioni che lo metteranno in crisi: scoprirà che la madre biologica potrebbe essere Dolores, che un tempo lavorava alla tenuta. Il figlio di Lorenzo non accetterà questa eventualità, tanto da scagliarsi contro Simona.

Catalina vuole andarsene dopo i problemi con Alonso

Cruz sarà nervosa quando verrà messa sotto pressione da Elisa e Lorenzo. La marchesa crederà che i due siano amanti, tanto da entrare in profonda crisi.

Salvador cercherà di tornare alla normalità riprendendo servizio alla tenuta. Un'impresa che si rivelerà più ardua del previsto visto che i fantasmi della guerra torneranno a bussare alla sua porta. Il giovane non potrà fare a meno di pensare ai compagni caduti al fronte.

Catalina non avrà intenzione di accettare la scelta di suo padre Alonso di non darle in gestione la tenuta, per questo sarà anche disposta ad andarsene via.

La richiesta non verrà accettata dal marchese, che preferirà affidare il ruolo a Manuel. Una situazione difficile dove il marchesino potrà contare sulla vicinanza di Jana. Lui proporrà a quest'ultima di fare un volo insieme a lui. Al ritorno i due verranno sorpresi da Jimena in atteggiamenti complici.

Quando Salvador è partito per la guerra

Salvador farà il suo ritorno in scena dopo qualche settimana di assenza. Il ragazzo era stato costretto a partire per la guerra del Rift visto visto che in passato non ha svolto il servizio militare. La partenza aveva devastato Maria, la quale temeva che fosse successo qualcosa di grave al fidanzato visto la scarsa quantità di notizie provenienti dal fronte. Paura che era aumentata all'arrivo della notizia della sua presunta morte in guerra.