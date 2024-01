Il palinsesto di Canale 5 nella settimana che va dall'8 al 14 gennaio 2024 prevede un raddoppio in prime time per la soap opera Terra Amara che andrà in onda eccezionalmente anche di giovedì sera.

Al sabato sera dal 13 gennaio tornerà l'appuntamento con C'è posta per te, il fortunato people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.

Spazio anche al calcio con le partite di Coppa Italia che troveranno spazio sempre nella fascia di prime time della rete ammiraglia.

Spazio al Grande Fratello: nuovo palinsesto Canale 5 dall'8 al 14 gennaio

Il palinsesto di Canale 5 prevede da lunedì 8 gennaio il ritorno in prime time del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà nella sua collocazione storica dopo un mese di dicembre ballerino, in cui sono saltati diversi appuntamenti del lunedì sera e il programma è stato trasmesso principalmente di sabato.

Martedì 9 gennaio, invece, la prima serata sarà occupata dal match della Coppa Italia che vedrà scendere in campo Fiorentina e Bologna, mentre mercoledì 10 gennaio sarà la volta di Milan-Atalanta.

La diretta dei match di Coppa Italia inizierà pochi minuti prima delle 20:50 e ciò porterà a una riduzione della durata di Striscia la notizia, il tg satirico condotto attualmente da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che sarà trasmesso dalle 20:30 in poi.

Terra amara raddoppia in prima serata su Canale 5

Giovedì 11 gennaio, invece, la prima serata di Canale 5 prevede un raddoppio eccezionale per la soap opera Terra amara che andrà in onda dalle 21:30 per sfidare il debutto della fiction Doc 3 - Nelle tue mani, trasmessa nella stessa fascia oraria su Rai 1.

Venerdì 12 gennaio, invece, spazio al ritorno di Paolo Bonolis alla guida di un nuovo ciclo di appuntamenti con Ciao Darwin, lo show che conduce in coppia con Luca Laurenti.

Sabato 13 gennaio sarà la volta di uno dei ritorni più attesi della stagione televisiva invernale: quello con C'è posta per te il fortunatissimo people show di Maria De Filippi.

Domenica 14 gennaio, invece, spazio a un nuovo appuntamento speciale con la soap opera turca che vede protagonisti Zuleyha e Hakan.

Si avvicina il gran finale della soap opera turca

Un raddoppio speciale per la soap che non deluderà i tantissimi fan e appassionati, ormai curiosi di scoprire come terminerà questa quarta stagione.

Il gran finale è previsto entro la stagione primaverile di Canale 5, dopodiché calerà per sempre il sipario sulla soap che in questi anni ha saputo appassionare una media di oltre 2,8 milioni di fedelissimi spettatori, toccando punte superiori ai 3 milioni e picchi di share che hanno sfiorato anche il 28% in daytime.