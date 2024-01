Le trame di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 28 gennaio al 3 febbraio annunciano che Carolin verrà incastrata da Frobel e finirà in carcere per il dispiacere di Michael. Nel frattempo, Josie scoprirà la verità su Leon, mentre Christoph ruberà un'idea brillante a Max.

Michael tenta di aiutare Carolin

Carolin ruberà la chiave a Michael per prendere i medicinali chiesti da Frobel, ma all'ultimo minuto cambierà idea. Nel tentativo di restituire la chiave rubata, la donna finirà per mettere nei guai una paziente che verrà accusata di furto. A quel punto, la donna non potrà far altro che confessare la verità a Michael.

Il medico si offrirà di aiutarla, mettendo un dispositivo di tracciamento nella scatola dei medicinali per incastrare Frobel. Quest'ultima però si insospettirà e non cadrà nel tranello. Desiderosa di vendetta, Frobel revocherà la libertà vigilata di Carolin, chiamando la polizia. Non volendo ritornare in prigione, Carolin si darà inutilmente alla fuga per poi essere arrestata. A quel punto, Michael chiederà aiuto a Constanze per smascherare Frobel senza però avere successo.

Josie e Leon sempre più vicini

Josie rimarrà spiazzata dalla dichiarazioni d'amore di Leon ma deciderà comunque di fare un'escursione con lui. Più tardi, Erik rivelerà alla figlia che Leon in realtà è il manager degli "Dei del Cioccolato", la ditta rivale del suo bar.

Sconvolta, la giovane chiuderà ogni rapporto con Thormann. La situazione si complicherà quando Klee verrà a sapere dell'apertura di una nuova filiale della ditta di Leon. Per contrastare la concorrenza dei rivali, Josie deciderà di utilizzare la macchina per temperare il cioccolato, scoprendo che è guasta. Non avendo i soldi necessari per acquistarla Klee accetterà la proposta di Leon di gareggiare insieme al torneo di biliardo per vincere il primo premio in denaro.

In questo modo, i due giovani trascorreranno dei bei momenti insieme per poi avvicinarsi pericolosamente durante un'uscita al lago.

Per incrementare la sua campagna elettorale, Max proporrà di utilizzare una stalla vuota come rifugio per artisti. Christoph gradirà molto l'iniziativa del giovane tanto da spacciarla per sua di fronte agli altri azionisti del Furstenhof.

Alfons tenterà di conoscere meglio la madre di Gerry, mentre Vanessa vorrebbe trascorrere più tempo con Max. Non riuscendo a farlo, la giovane accetterà di posare come modella per un artista che esporrà le sue opere durante la Festa di Primavera.

Riepilogo puntate precedenti

Negli episodi precedenti che vanno dal 22 al 27 gennaio, Constanze si renderà conto che Paul ha molte difficoltà a dire a Josie che l'ordine dei cioccolatini per la Festa di Primavera è stato cancellato. Helene capirà di essere stata troppo intransigente nei confronti di Shirin e le chiederà scusa, mentre Paul inizierà a temere che fra Josie e Leon possa nascere una storia d'amore. Shirin assumerà Helene come parrucchiera del suo salone.

Werner non gradirà le idee politiche troppo liberali di Max, mentre Helene chiederà un risarcimento in denaro ad Andrè per averle rovinato un vestito. Frobel continuerà a ricattare Carolin per avere gratis degli oppiacei.