La nonnina Azize e il piccolo Adnan spariranno mandando in panico Gulten e Fadik nella puntata di Terra amara in onda giovedì 19 gennaio. Le anticipazioni spiegano che in assenza di Zuleyha, partita per Smirne alla ricerca di Hulya, sarà Fikret ad aiutare le domestiche e organizzerà delle squadre di ricerca. Azize tornerà alla villa poco dopo, ma Adnan non si troverà ancora. Nel frattempo, Betul intuirà che Lutfiye ha dei grossi dubbi sull'infarto di Fekeli, mentre Hakan approfitterà dell'assenza della moglie di Demir per guardare un fascicolo dell'azienda e farà insospettire Sabiha.

Fikret pronto ad aiutare Fadik e Gulten

Alla tenuta Yaman ci sarà molta preoccupazione per la nonnina Azize e il piccolo Adnan. Zuleyha partirà per Smirne, decisa a parlare con Hulya della sua relazione con Demir, e affiderà la nonna e il suo bambino ai suoi collaboratori. Azize approfitterà di un attimo di distrazione di Fadik per fare una passeggiata con Adnan. I due prenderanno un taxi e raggiungeranno la città per mangiare un gelato. Quando Gulten e Fadik si renderanno conto dell'assenza della nonna e del bambino saranno prese dal panico e chiederanno l'aiuto di Fikret.. Il nipote di Fekeli farà organizzare delle squadre di ricerca, ma poco dopo la nonnina Azize sarà di ritorno alla tenuta.

Il piccolo Adnan, però, non sarà con lei.

Hakan e Abdulkadir continueranno a tramare contro gli Yaman

Lutfiye non potrà fare a meno di pensare al suo amato Fekeli e la sua morte improvvisa le sembrerà sempre più assurda. A Betul non sfuggiranno le preoccupazioni della zia di Fikret e capirà che Lutfiye sospetta che Ali Rahmet non sia stato colpito da un infarto come hanno creduto fino a quel momento.

Nel frattempo, Abdulkadir continuerà a portare avanti i suoi piani con l'aito di Hakan. Dopo essersi sbarazzato di Fekeli, l'uomo punterà alle aziende Yaman e chiederà a Gumusoglu di approfittare dell'assenza di Zuleyha per procurarsi delle preziose informazioni. Hakan consulterà un fascicolo che riguarda la società, ma Sabiha si accorgerà dei suoi strani movimenti e inizierà a dubitare di lui.

Zuleyha sconvolta dal passato di Demir e Hulya

Nelle puntate precedenti, Zuleyha è venuta a conoscenza di una verità su Demir che farà mettere in discussione i suoi sentimenti per lui. Dopo essere stata ricattata da alcune donne, la signora Altun ha scoperto che suo marito da giovane era fidanzato con la sorella di Hakan Gumusoglu e l'aveva lasciata all'improvviso, provocando in lei un forte dolore. Zuleyha è andata personalmente a Smirne per parlare con la ragazza e ha visto con i suoi occhi le tristi condizioni in cui è costretta a vivere dopo aver tentato il suicidio. Hulya Gumusoglu fatica ad esprimersi ed è su una sedia a rotelle, ma soprattutto, soffre ancora moltissimo a causa della durezza con cui Demir ha messo fine alla sua relazione con lui. Zuleyha è stata molto colpita dalla ragazza e questo ha iniziato a far vacillare i suoi sentimenti per il marito.