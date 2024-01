Leyla cadrà dal terrazzo mentre sarà con Fadik nella puntata di Terra Amara in onda sabato 20 gennaio. Le anticipazioni spiegano che la domestica sarà tormentata dai sensi di colpa e avrà paura di perdere il suo posto di lavoro. Zuleyha correrà con Fikret in ospedale, temendo per la vita della bambina. I medici visiteranno Leyla e rassicureranno sua madre, dicendo che fortunatamente la bambina è caduta su un punto morbido e non ha niente di rotto. Zuleyha piangerà di gioia, mentre Lutfiye, Saniye, Betul e Fikret saranno pronti a sostenerla.

La discussione in giardino a villa Yaman

Il legame tra Zuleyha e Mehmet si farà sempre più stretto e dopo aver visto i due ballare pubblicamente, Fikret reagirà male. L'indomani, l'uomo correrà a villa Yaman per portare con sé il piccolo Kerem Ali e Lutfiye. Vedendo arrivare Fikret su tutte le furie, Zuleyha affiderà a Fadik la piccola Leyla che continuerà a giocare sul terrazzo, mentre lei andrà in giardino per parlare con Fikret e sua zia. L'uomo spiegherà che non ha intenzione di far restare il suo bambino a villa Yaman, vista la mancanza di rispetto di Zuleyha per Demir. La donna proverà a difendere la sua posizione, aiutata anche da Lutfiye, ma la discussione sarà interrotta dalle urla disperate di Fadik che chiederà aiuto.

Fadik tormentata dai sensi di colpa e dalla paura di perdere il lavoro

La piccola Leyla si troverà sul terrazzo con Fadik, quando in un attimo di distrazione della domestica si sporgerà dalla balaustra e cadrà in giardino. Zuleyha, Fikret e Lutfiye correranno verso la bambina e in preda al panico la porteranno urgentemente in ospedale.

Zuleyha avrà un calo di pressione per la forte preoccupazione e sarà sistemata su uno dei letti dell'ospedale, ma presto arriveranno buone notizie. I medici rassicureranno la donna, dicendole che fortunatamente Leyla è atterrata in un punto morbido e per questo non ha niente di rotto. Lutfiye, Saniye, Fikret e Betul saranno pronti a sostenere la donna e la figlia di Sermin inizierà ad essere molto gelosa del rapporto di Fikret e Zuleyha.

Nel frattempo, Fadik alla villa sarà tormentata dai sensi di colpa e temerà di perdere il suo posto di lavoro.

L'incidente del piccolo Adnan con la pistola di Demir

Non è la prima volta che uno dei bambini Yaman rischia la vita a causa di un incidente. Tempo fa, durante una discussione tra Yilmaz e la famiglia Yaman, il piccolo Adnan si è sparato accidentalmente con la pistola di Demir. Il bambino si trovava nella camera dei genitori e stava giocando con l'arma incustodita di suo padre quando è partito un colpo. Adnan è stato portato immediatamente in ospedale e i medici sono intervenuti subito per salvarlo con una delicata operazione. Dopo ore di angoscia, il bambino è tornato finalmente a stare bene.