Le anticipazioni della quarta serie di Terra Amara rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita e finalmente decider di lasciarsi alle spalle il passato dopo aver preso atto della morte di Demir. [VIDEO]

La donna sceglierà di concedersi una nuova chance in amore e lo farà con il ricco Hakan, l'uomo che le ha rapito il cuore.

Dopo che il ricco imprenditore si prodigherà per salvare la vita di Fikret, la signora Altun si renderà conto che è quello giusto, dato che ha dimostrato di tenerci tantissimo a lei e ai suoi cari.

Hakan salva la vita a Fikret: anticipazioni Terra amara 4^ serie

Fikret si ritroverà vittima della spietatezza di Colak che intende farlo fuori per sempre e finirà per manomettere la sua vettura causando un terribile incidente che avrà delle conseguenze gravissime.

Le condizioni di salute di Fikret saranno disperate e per salvarlo sarà necessario l'intervento di un prestigioso medico che si trova a Zurigo.

Hakan non si farà problemi a raggiungere questo chirurgo e, dopo avergli offerto un assegno in bianco, lo convincer a raggiungere Cukurova per operare al più presto Fikret. Tutto andrà per il verso giusto e il cognato di Zuleyha potrà riprendere in mano le redini della sua vita.

Zuleyha pronta per le nuove nozze, Fikret distrutto

Le anticipazioni sulla quarta e ultima serie della soap rivelano che dopo questo gesto Zuleyha si renderà conto che Hakan ha delle intenzioni serie nei suoi confronti e verso i suoi familiari, motivo per il quale deciderà di perdonarlo per i contrasti che ci sono stati in passato e riprendere in mano le redini del loro legame.

I due organizzeranno così le loro attese nozze: per la signora Altun arriverà il momento di concedersi una nuova chance dopo i dolorosi lutti che ha dovuto affrontare in passato e lasciarsi alle spalle tutte le sofferenze vissute.

Intanto, però, Fikret si renderà conto di dover farsi avanti con Zuleyha per dichiararle il suo amore: la sua dichiarazione verrà bloccata dall'arrivo di Hakan, che svelerà all'uomo delle sue imminenti nozze con la signora Altun.

Un duro colpo per Fikret, che andrà via distrutto e disperato all'idea di aver perso per sempre la sua amata.

Il passato sentimentale doloroso di Fikret

L'ennesima batosta per Fikret che già nelle puntate della passata stagione aveva provato ad organizzare le nozze con Mujgan.

Anche in quel caso, però, le cose non sono andate nel migliore dei modi: la dottoressa morì in seguito ad un terribile incidente aereo e per lei non ci fu nulla da fare.

Un duro colpo per il fratellastro di Demir che successivamente scoprì di provare qualcosa di forte nei confronti della cognata Zuleyha.