Niente pace per Gaffur nella quarta stagione di Terra Amara. Sempre impegnato nella faccende della famiglia Yaman, sarà vittima di rapimento quando Züleyha lo incaricherà di portare in città dei suoi gioielli, quelli che deve vendere per salvare Villa Yaman da un debito con lo Stato. Betül, però, verrà a sapere della cosa e informerà subito Haşmet, che con la complicità della ragazza lo farà rapire per rubargli il bottino.

Nessuno sa dove sia finito Gaffur

Aria di guai a Villa Yaman. A quanto pare Züleyha non ha pagato delle tasse, così la casa le verrà confiscata.

Gli abitanti e i dipendenti saranno fuori dalla villa, anche Lütfiye, che a un certo punto si sentirà porgere un domanda da parte di Üzüm: "Dov'è finito il mio papà?". Gaffur dovrebbe essere impegnato per risolvere il caso della villa, ma è strano che non sia già rientrato. Raşit, proprio davanti a Üzüm, inizierà a fare delle tragiche ipotesi, tipo che a Gaffur potrebbe essere successo qualcosa di brutto. La signora lo riprenderà, non è proprio il caso di far spaventare la bambina.

In realtà sarà importante sapere dove si trovi Gaffur, visto che è in possesso dei gioielli che Züleyha deve vendere per sanare il debito con lo Stato, ma a quanto pare l'uomo al negozio non ci è mai arrivato.

Gaffur è stato rapito e derubato

Tutti usciranno a cercarlo, anche Züleyha e Fikret. In realtà Raşit non aveva affatto torto con le sue ipotesi, visto che Gaffur verrà trovato da Züleyha rinchiuso in una macchina, legato e imbavagliato. Fortunatamente arriverà anche Fikret ad aiutarla, visto che la ragazza e i suoi dipendenti non riusciranno ad aprire la macchina e a liberarlo.

Sarà Fikret a fare forza con una leva che ha in macchina e ad aprire il cofano dell'auto in cui è stato rinchiuso Gaffur. A quanto pare i gioielli di Züleyha sono stati rubati: due macchine con a bordo una decina di persona hanno bloccato il tragitto verso la gioielliera, portando via tutti gli oggetti preziosi.

Un bel problema per Züleyha, visto che vendere i gioielli era l'unica soluzione per salvare la villa.

Quei gioielli, intanto, finiranno nelle mani di Haşmet Çolak e dietro il rapimento di Gaffur c'è anche la complicità di Betül.

La doppia vita dell'interprete di Gaffur

In Turchia intanto l'interprete di Gaffur, Bülent Polat, ha deciso di prendersi una pausa dal set per dedicarsi alla sua passione per l'agricoltura biologica. Negli ultimi anni ha lasciato la città di Istanbul per trasferirsi a Çanakkale, città turca sulla sponda asiatica, per poter fondare la sua fattoria. L'attore ha anche intrapreso l'avventura nel mondo della ristorazione grazie all'apertura e gestione di un ristorante.