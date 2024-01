Cukurova piangerà la morte di Fekeli e tra i presenti ci sarà anche Abdulkadir, il suo assassino. La vicenda andrà in scena nella puntata di Terra Amara in onda sabato 13 gennaio. La funzione sarà molto commovente e Fikret avrà delle parole piene d'amore per lo zio. Il dolore di Lutfiye per la perdita di Ali Rahmet sarà molto forte e confiderà a Zuleyha i suoi dubbi sul fatto che l'uomo abbia avuto un infarto. Alla tenuta arriveranno Betul per stare accanto a Fikret e Hakan che ascolterà i dubbi e le preoccupazioni di Zuleyha.

L'addio di Cukurova a Fekeli

A Cukurova sarà un giorno pieno di tristezza perché si celebrerà il funerale di Fekeli, un uomo che ha dato tanto alla città. Fikret farà un discorso molto toccante per onorare la memoria dello zio, che era il pilastro della sua vita. Zuleyha e Lutfiye ascolteranno in lacrime le parole di Fikret ricordando tutto quello che Fekeli ha fatto per Cukurova. Tra i presenti arriverà anche Hakan e sarà accompagnato da Abdulkadir, l'assassino di Fekeli. Nessuno, tuttavia, sospetterà che l'uomo che ha provocato la morte di Ali Rahmet sia tra loro, perché i medici hanno parlato di infarto. Dopo i funerali Zuleyha avrà modo di parlare con Fikret. che al suo ritorno dalla Siria è stato sconvolto dalla morte dello zio e non ha potuto pensare ad altro.

I dubbi di Lutfiye e Zuleyha sulla morte di Ali Rahmet

Fikret rivelerà a Zuleyha che il viaggio in Siria è servito ad accertare che Demir non ha spedito nessun pacco e non è mai stato in quel paese. Per rincuorarla donna, però, Fikret l'assicurerà che farà qualsiasi cosa pur di trovare Yaman. Nel frattempo Lutfiye sarà distrutta dalla perdita di Ali Rahmet, che per lei rappresentava un sostegno prezioso.

Zuleyha starà accanto alla donna e con lei ragionerà sulle cause della morte di Fekeli. Lutfiye ricorderà che l'ultima visita dal cardiologo era stata una settimana prima e che il cuore di Ali Rahmet era in perfette condizioni. A Lutfiye sembrerà strano che abbia avuto un infarto e Zuleyha le dirà anche che Fekeli non era andato ad Ankara come aveva detto.

Le due donne inizieranno a sospettare che dietro la sua morte ci sia dell'altro. Nel frattempo, Betul approfitterà del momento di fragilità per stare accanto a Fikret e avvicinarsi ulteriormente a lui. Alla tenuta arriverà anche Hakan, che farà visita a Zuleyha e ascolterà i suoi dubbi e le sue preoccupazioni.

Abdulkadir come Zuleyha al funerale della sua vittima

Non è la prima volta che a Cukurova l'assassino si presenti al funerale della vittima per non destare sospetti. Alla veglia funebre di Hunkar c'era Behice, la zia di Mujgan vestita di nero e visibilmente dispiaciuta. La donna è stata molto brava a recitare la sua parte dopo aver pugnalato a morte la signora Yaman. Anche al funerale di Umit era presente Zuleyha. Le due donne erano acerrime nemiche, eppure la signora Altun ha deciso di andare a darle l'ultimo saluto.

In quel caso, però, Zuleyha non era esattamente consapevole di averle tolto la vita. La donna aveva sparato il colpo di pistola e aveva visto Umit cadere ferita, ma non avendo più ritrovato il suo corpo aveva pensato di non averla uccisa.