La prima crisi tra Zuleyha e Mehmet arriverà dopo un litigio con Fikret nella puntata di Terra Amara in onda mercoledì 31 gennaio. Il comportamento del nipote di Lutfiye sarà sempre più intollerabile per Mehmet che dirà a Zuleyha: "Fikret è innamorato di te". La donna, tuttavia, non crederà che suo cognato provi per lei qualcosa di diverso dall'affetto e quando difenderà Fikret Mehmet andrà via. Nel frattempo, Abdulkadir e Vahap si sbarazzeranno del corpo di Huseyn, ucciso per aver rivelato a Lutfiye che Fekeli è stato ucciso da Keskin.

Lutfiye in ospedale con Zuleyha e Mehmet

Tra Mehmet e Fikret non correrà buon sangue e ogni occasione sarà buona per litigare. Lutfiye finirà in ospedale a causa di un malore dopo aver ricevuto la telefonata di Huseyn. La donna sarà sconvolta nell'apprendere che Fekeli è stato ucciso, ma non dirà nulla a Zuleyha e Mehmet che la accompagneranno in pronto soccorso per un controllo medico. Quando Fikret arriverà in ospedale a trovare sua zia, ci sarà l'ennesimo scontro tra lui e Mehmet. Il fratellastro di Demir non riuscirà a sopportare la presenza di Kara accanto a Zuleyha e lo farà presente. Mehmet non perderà l'occasione per provocarlo: "Eri innamorato di lei anche quando Demir era vivo?". Fikret risponderà con un pugno e Zuleyha lo manderà via, preoccupata per Mehmet.

I dubbi di Mehmet su Fikret

Quando sarà solo con Zuleyha, Mehmet esprimerà il suo parere su Fikret provando ad aprire gli occhi alla donna. "Fikret è innamorato di te", le dirà, ma lei non ci crederà. "Si tratta di mio cognato", risponderà Zuleyha, attribuendo le reazioni di Fikret solo a un istinto di protezione nei suoi confronti.

Mehmet continuerà ad insistere e quando vedrà che la donna non ha nessuna intenzione di dare peso alle sue parole se ne andrà via arrabbiato. Zuleyha si sentirà stanca di ritrovarsi tra due uomini, ma sembrerà proprio inevitabile. Nel frattempo, Abdulkadir e Vahap si sbarazzeranno del corpo di Huseyn, ucciso dopo aver telefonato a Lutfiye.

I due fratelli getteranno il corpo nel fiume e quando le autorità lo ritroveranno penseranno che l'uomo si sia ubriacato e sia caduto nel canale.

Zuleyha di nuovo tra due uomini

Non è la prima volta che Zuleyha si trova contesa tra due uomini. Nelle scorse stagioni di Terra amara, la protagonista è stata al centro delle attenzioni di Yilmaz e Demir che per un lungo periodo si sono fatti la guerra a causa sua. La donna ha dovuto assistere a frequenti scontri, dispetti e minacce tanto che a un certo punto ha voluto chiudere con entrambi. Adesso la storia si ripeterà con Fikret e Mehmet, perché anche se Zuleyha non ne è ancora consapevole, suo cognato è davvero innamorato di lei e nelle prossime puntate lo dichiarerà.