Le puntate di Terra Amara già andate in onda in Turchia danno già un quadro generale su quello che pensa il personale di servizio di Villa Yaman in merito al matrimonio tra Züleyha e Mehmet. A Saniye, per esempio, l'uomo non piace e sarà più decisa che mai a lasciare la villa per andare a vivere nella nuova casa comprata da Gaffur.

Gaffur e la sorpresa a Saniye

Gaffur farà una sorpresa alla sua Saniye. Dopo averla fatta preoccupare per tante cose, tra cui una lunga trafila di debiti, finalmente deciderà di investire e lo farà comprando una casa tutta per loro e la piccola Üzüm.

Hanno sempre vissuto nella piccola dependance che li è stata donata dalla famiglia Yaman, ma dopo tanti anni forse è giunta l'ora di proseguire il loro percorso da soli.

Saniye sarà talmente orgogliosa del gesto fatto da Gaffur che deciderà di mostrare la casa a Gülten.

Gülten perplessa in merito alla scelta di Saniye

Le due perlustreranno l'abitazione e Saniye le racconterà quali migliorie vorrebbe apportare nella casa. Alla fine dei conti basterà giusto una ripulita ai muri con un po' di pittura e per quanto riguarda i mobili terrà quelli che ci sono. L'unica cosa alla quale terrà, però, sarà rifare la camera da letto di Üzüm. La bambina sta crescendo e vuole farle una cameretta da adolescente con una bella scrivania per permetterle di studiare.

Allora Gülten le farà una domanda molto precisa: "Quindi sei decisa a lasciare la villa, avevi detto che non l'avresti mai lasciata e che la consideravi casa tua".

La malinconia di Saniye

Inizialmente Saniye fingerà di non aver sentito la domanda e cambierà discorso, ma poi non potrà fare a meno di rispondere. Nel suo racconto si noterà una certa vena malinconica: "Negli ultimi tempi ho aperto gli occhi.

In quella casa mi sono sposata e la signora Hünkar è stata come una madre per me. Demir, invece, prima di essere il mio padrone è stato come un fratello. A Züleyha le voglio un bene dell'anima, per me è come una sorella, ma come sai tra poco lei sposerà Mehmet e lui diventerà il nuovo signore di quella casa. Non ha senso per me stare ancora lì".

Saniye proseguirà il suo discorso parlando proprio di Mehmet: "Probabilmente lui si trasferirà nella villa, ma a me quell'uomo non piace proprio. Quando si trasferirà sarò pronto a venire qui e con Gaffur e la bambina, e vivremo in pace".

Sibel Taşçıoğlu è la prossima ospite di Verissimo

Intanto proseguono le ospitate dei protagonisti di Terra amara nel salotto di Verissimo. Nella puntata di sabato 27 gennaio Silvia Toffanin ospiterà Sibel Taşçıoğlu, ovvero l'interprete di Sermin Yaman. Avrà modo di parlare non solo della sua avventura nella soap, ma anche della sua sfera privata, come il matrimonio con Murat Kolçak Köstendil.