In Terra Amara, molto presto, sarà tempo di vendetta per Fikret. Scoprirà che è stato Abdülkadir a uccidere Fekeli, così lo rapirà e lo porterà in una capanna, con la chiara intenzione di metterle fuoco e farlo morire bruciato vivo.

Fikret scopre la verità sulla morte dello zio

Fikret verrà a conoscenza di una verità molto grave: lo zio Fekeli non è morto a causa di un infarto, è stato Abdülkadir a farlo uccidere. Ovviamente vorrà vendicarsi e per farlo metterà su un piano. Abdülkadir si troverà a casa sua a letto con una donna, ma Fikret vorrà rapirlo, così butterà dentro la sua camera un gas narcotizzante, in maniera tale da poterlo prelevare.

Abdülkadir si sveglierà in una capanna e con davanti la faccia di Fikret. "Perché mi hai portato qui e perché sono legato", gli dirà e il ragazzo non sembrerà ben disposto a essere benevole nei suoi confronti.

L'accusa di Fikret

"Sei coraggioso a fare tutto questo", gli dirà Abdülkadir, ma Fikret avrà pronto l'asso nella manica: "Hai teso un'imboscata a un uomo che guidava da solo, non puoi insegnarmi a essere coraggioso". Abdülkadir fingerà di non capire di che cosa stia parlando: "Ma di quale agguato stai parlando, io non ho ucciso nessuno".

"Hai avuto anche il coraggio di venire al funerale e di darmi le condoglianze, sei un lurido idiota", dirà Fikret, allora Abdülkadir con fare sorpreso gli risponderà: "Ma stai parlando di Fekeli?

Fikret non ho niente a che fare con la sua morte, lo sai benissimo che è morto per un attacco di cuore".

Abdülkadir rischia di morire

"Stai zitto! Hai fatto sembrare che fosse un infarto", lo accuserà Fikret, ma Abdülkadir continuerà a discolparsi. Il ragazzo, però, prenderà tra le sue mani la pistola e sferrerà sul volto di Abdülkadir un pugno: "Allora perché hai rapito mia zia Lütfiye, perché l'hai minacciata di stare zitta?", gli chiederà Fikret, ma lui fingerà di non sapere nulla, anzi dirà che è stata Lütfiye a fraintendere.

Fikret continuerà a insistere per sapere la verità e alla fine Abdülkadir cederà alle sue minacce: "Non volevo che accadesse, ma mi sono ritrovato costretto a farlo". Fikret farà partire un colpo di pistola, ma non lo ucciderà. Deciderà di ammazzarlo con il "rituale di Yilmaz": cospargere la capanna di benzina e metterle fuoco.

Abdülkadir sarà tra le fiamme, riuscirà a salvarsi?

Perché Abdülkadir ha minacciato Lütfiye

Fikret parlerà ad Abdülkadir di quando ha rapito Lütfiye, ma cosa è successo in realtà? La donna, con una telefonata anonima, ha scoperto che Fekeli è stato ucciso da Abdülkadir e ha rivelato la cosa a Betül. La ragazza non si è tenuta la cosa per sé e l'ha rivelata proprio ad Abdülkadir. Con l'aiuto dei suoi uomini ha fatto rapire Betül e Lütfiye e le ha condotte in un cinema, dove ha mostrato a entrambe un filmato in cui Fikret sembrerebbe implicato in un traffico di droga.

Se dovessero rivelare la causa della morte di Fekeli, Fikret finirebbe nei guai. In realtà il ragazzo non ha fatto niente, è stato Abdülkadir a modificare a suo favore il filmato che ha fatto vedere alle due donne.