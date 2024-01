Le anticipazioni della nuova puntata serale di Terra Amara di domenica 14 gennaio annunciano che Zuleyha si ritroverà a fare i conti con una brutta scoperta legata al passato di suo marito Demir, di cui nel frattempo non si hanno ancora notizie dopo la sua sparizione.

Altun verrà a sapere che l'uomo, da giovane, aveva avuto una relazione con una donna di nome Hulya, con la quale aveva progettato le nozze, salvo poi fare un passo indietro. In particolare Yaman aveva lasciato la donna e lei per la disperazione aveva deciso di gettarsi da un palazzo.

Zuleyha farà una brutta scoperta sul marito: anticipazioni Terra amara 14 gennaio

A distanza di alcune settimane dalla sparizione nel nulla di Demir, Zuleyha continuerà a portare avanti il suo proficuo rapporto di collaborazione con Mehmet, ignara del fatto che l'uomo la stia ingannando. Costui, infatti, sta nascondendo a tutti il suo vero nome dato che in realtà è Hakan ed è tornato a Cukurova per vendicarsi della famiglia Yaman.

A scuotere ulteriormente la vita della donna ci penseranno due donne che un giorno andranno a bussare alla sua porta: si tratta di Ayten e Selma, che le racconteranno una terribile verità legata al passato di suo marito.

Zuleyha scopre che Demir lasciò Hulya prima del sì

Le due sveleranno a Zuleyha che, in gioventù, il ricco Yaman ebbe una relazione con una donna di nome Hulya, con la quale aveva pure progettato le nozze. Tutto svanì nel nulla quando Demir scelse di fare un passo indietro e abbandonò la donna.

Nella disperazione assoluta, Hulya decise di lanciarsi da un palazzo e rimase paralizzata a vita.

Demir ha sempre saputo la verità e, in tutti questi anni, agendo di nascosto ha passato una somma di denaro continua alla sua ex fidanzata, così da fare in modo che non raccontasse mai la verità su quanto era successo.

Una situazione complessa che spingerà la donna a indagare per scoprire la verità, ignara del fatto che Hulya in realtà sia la sorella di Mehmet, il primo a volersi vendicare per quanto è accaduto.

Zuleyha aveva già scoperto del tradimento di Demir con Umit

Sarà l'ennesimo colpo di scena per Zuleyha che, nei mesi scorsi, aveva dovuto fare i conti con un vero tradimento da parte del marito Demir, in quel caso portato durante il loro matrimonio.

Per diverso tempo infatti, il ricco Yaman si era lasciato andare alla passione con la dottoressa Umit che, senza farsi scrupoli a un certo punto era andata dalla signora Altun per informarla di quanto era accaduto. Zuleyha non la prese ovviamente per niente bene, tanto da valutare l'idea di lasciare per sempre Cukurova portando via i suoi due figli e chiudendo con Demir.

In questo caso di Hulya non si tratta ovviamente di un tradimento, ma anche in questo caso Zuleyha prenderà una decisione drastica: deciderà di divorziare da lui, anche se al momento dell'uomo non si hanno tracce ormai da diverso tempo.