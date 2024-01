Momento difficile a livello sentimentale per Fikret durante la quarta stagione di Terra Amara. Il giovane è innamorato di Züleyha e deciderà di confidarle ciò che prova per lei. La ragazza, però, gli rifilerà un due di picche, in quanto innamorata di Mehmet.

Fikret geloso di Züleyha quando crede che è a cena fuori con Mehmet

Fikret avrà bisogno di passare una serata distensiva con il suo amico Çetin. Andranno a cena fuori, ma prima vorrà chiamare la zia Lütfiye per sapere come sta Kerem Ali, visto che aveva la febbre. Il bambino sta bene e Fikret coglierà la palla al balzo per sapere come sta Züleyha.

La zia gli dirà che è uscita e lui impazzirà di gelosia, perché crederà che la ragazza sia con Mehmet.

Avrà modo di sfogarsi con Çetin e lui proverà a consolarlo: sa che al Circolo si sta tenendo una riunione della fondazione Hünkar Yaman, probabilmente Züleyha è lì.

Çetin non è molto convinto di una possibile storia tra Fikret e Züleyha

Fikret non sopporta che Mehmet abbia preso il posto di Demir e temerà che, in ambito sentimentale, possa avere lo stesso destino dello zio Fekeli: "Mi chiedo se una donna Yaman sarà la mia fine". Çetin consiglierà all'amico di allontanarsi il più possibile da questa situazione, visto che non è facilmente gestibile e potrebbe investirlo come un tornado.

Fikret rifletterà sul da farsi e prenderà una decisione che non seguirà per niente il consiglio che gli ha dato Çetin, visto che si recherà a Villa Yaman e attenderà che Züleyha rientri a casa per confidarle ciò che prova.

La dichiarazione d'amore di Fikret

Appena Züleyha rientrerà a casa vorrà parlarle. Le intuirà cosa voglia dirle e proverà a evitare il discorso, ma lui insisterà. "Züleyha ti amo - dirà Fikret senza usare mezzi termini - mi innamoro di te ogni giorno di più nonostante tutti gli ostacoli che incontro. Ti volevo dire solo questo".

Züleyha non saprà cosa dire, per questo Fikret interverrà subito: "Puoi dirmi di andarmene via, puoi anche urlarmi contro, ma ti prego non dispiacerti per me, non farmi soffrire".

Züleyha rifila un due di picche a Fikret

"Fikret non voglio perderti, ci tengo molto a te", ammetterà Züleyha, ma al ragazzo non basterà: "Voglio stare con te tutto il tempo".

Züleyha non saprà veramente cosa dire, tuttavia Fikret sembrerà avere la risposta pronta: "Forse vorresti dirmi che ami Mehmet, ma sappi che lui non ti merita. Stai facendo un grosso errore dandogli il tuo cuore e fidandoti di lui. Un giorno capirai che ti stai sbagliando".

"L'amore è un sogno e spero che tu possa svegliarti velocemente", dirà Fikret, andandosene via sconsolato.

Furkan Palalı ospite a C'è posta per te

I fan dell'interprete Fikret, Furkan Palalı, saranno felici di poterlo rivedere molto presto sulla tv italiana. Infatti, qualche settimana fa, è stato a Roma per registrare una sorpresa che andrà in onda prossimamente a C'è posta per te.

Il programma tornerà in onda nella prima serata di Canale 5 a partire da sabato 13 gennaio.