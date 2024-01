In Terra amara morirà anche Gülten, lasciando Çetin nella disperazione assoluta. Come anticipano le puntate andate in onda in Turchia, il ragazzo avrà modo di parlare con Fikret e gli racconterà tutto il dolore che sta provando. Non solo affermerà di vedere la moglie ovunque, pure nella crosta del pane, ma di sentire che la sua anima sia stata in qualche modo sotterrata insieme a lei.

Gülten resta coinvolta in un incidente stradale

Gülten morirà e purtroppo accadrà nel periodo più florido della sua vita. La ragazza non solo sarà una novella sposa, ma anche incinta del suo primo figlio.

Morirà a causa di un incidente stradale insieme a Saniye, colei che per lei è stata come una madre. Saniye morirà sul colpo, mentre per Gülten sembrerà esserci un piccolo spiraglio di speranza.

Verrà portata di corsa in ospedale e sottoposta a intervento chirurgico. Trasferita in terapia intensiva tutti saranno al suo capezzale, a partire dal marito Çetin, ma con lui ci sarà anche il fratello Gaffur e gli amici Fadik e Raşit.

Il cuore di Gülten smette di battere

Il cuore di Gülten, però, smetterà di battere e a nulla varranno i tentativi dei medici di rianimarla. Useranno anche il defibrillatore, ma ogni tentativo sarà vano. La ragazza se ne andrà, e con lei il suo bambino e la speranza di avere un futuro felice.

Çetin sarà disperato e quando rientrerà a casa si ritroverà completamente da solo. Davanti a lui ci sarà una culla, quella che lui e Gülten avevano preso per il loro futuro bambino. Çetin sarà folle di rabbia e distruggerà in mille pezzi quella culla, lasciandosi andare a un pianto disperato.

Le confidenze con Fikret

Passeranno i giorni e lui trascorrerà le serate a casa bevendo dell'alcol e guardando sul muro la foto del matrimonio che ritrae lui e Gülten felici.

Busseranno alla porta e sarà Fikret a fargli visita. Avranno modo di parlare e Çetin non riuscirà a nascondere la solitudine che prova da quando sua moglie è andata via: "Non riesco a superare il dolore. I suoi occhi, il suo sorriso, il modo in cui me la immagino e in cui mi sorride. La vedo ovunque, anche nell'acqua che esce dal rubinetto o nella crosta del pane.

La mia anima è sottoterra con lei".

Fikret proverà a fargli forza e a dirgli di pazientare, il tempo curerà tutte le ferite.

Selin Genç e Aras Şenol raccontano la loro amicizia

Ospiti a Verissimo qualche giorno fa gli interpreti di Gülten e Çetin, Selin Genç e Aras Şenol, hanno raccontato che molto spesso i fan di Terra Amara li chiedono se stanno veramente insieme: "Siamo solo amici, ma quando lo diciamo ai fan loro ci rispondono 'ma perché non state insieme?'. È bello che la nostra storia d'amore sul set si sia trasformata nella realtà in una bella amicizia".