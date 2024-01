Hakan Gumusoglu andrà al funerale di sua sorella di nascosto nella quarta stagione di Terra amara. L'uomo non potrà piangere adeguatamente per la morte di Hulya perché Zuleyha scoprirebbe la sua vera identità. Hakan assisterà da lontano alla sepoltura e vedrà Zuleyha porgere le sue condoglianze alla famiglia, ma sarà stanco di tutta questa situazione. Dopo la cerimonia Mehmet si coprirà il volto con un passamontagna e si intrufolerà nella stanza di Zuleyha presentandosi come Hakan e assicurandole che lascerà in pace da sua famiglia.

Hakan distrutto per la morte di sua sorella

Per Mehmet e Zuleyha arriverà un sentimento molto forte nelle prossime puntate di Terra Amara e i due condivideranno gioie e dolori. Mehmet si innamorerà davvero della moglie di Demir e questo complicherà molto la situazione, perché la sua doppia identità inizierà a pesare parecchio. L'uomo si convincerà che se dicesse a Zuleyha che in realtà è Hakan, la donna non esiterebbe a chiudere ogni rapporto con lui; quindi continuerà a fingere di essere un'altra persona. Mehmet si troverà fuori città quando in albergo riceverà un biglietto da parte di Zuleyha che lo informa della morte di Hulya. Hakan non potrà accompagnare la sua fidanzata al funerale, perché la verità emergerebbe inevitabilmente, ma si recherà ugualmente a dare l'ultimo saluto alla sua amata sorella.

L'ultimo saluto di Zuleyha a Hulya con una rosa rossa

I funerali di Hulya saranno molto toccanti e Zuleyha non potrà fare a meno di pensare alla vita difficile che ha dovuto sopportare la ragazza. La signora Altun si presenterà alla sepoltura e assisterà alla funzione portando una rosa rossa a Hulya e porgendo le condoglianze alla famiglia.

Quando tutti andranno via, lei resterà sulla tomba della ragazza per darle il suo addio e si scuserà per tutto il dolore che ha dovuto sopportare a causa della fine della storia con Demir. Per Hakan sarà un momento molto difficile, perché piangerà per la morte di sua sorella restando nascosto dietro un albero e senza poter restare accanto alla sua famiglia.

Mehmet soffrirà molto anche nel sapere che Zuleyha vive della paura che Hakan possa tornare e fare del male a lei e ai suoi bambini. Per risolvere questo problema l'uomo si introdurrà nella stanza di Zuleyha coperto da un passamontagna e spaventandola a morte. Hakan sussurrerà a Zuleyha di non aver paura e le assicurerà che non ha più nessuna intenzione di vendicarsi della sua famiglia.

La triste vicende di Hulya Gumusoglu

Hulya Gumusoglu, sorella di Hakan, è comparsa per la prima volta nella quarta stagione di Terra amara. La giovane donna è paralizzata e non riesce più a comunicare con nessuno. La sua grave situazione è dovuta a un tentato suicidio di molti anni prima, quando Demir la lasciò improvvisamente.

Hulya era molto innamorata di lui ed era certa che si sarebbero sposati. La delusione per la fine della sua storia d'amore la portò a voler mettere fine alla sua vita lanciandosi dalla finestra. Hulya non morì per la brutta caduta, ma rimase disabile per il resto della sua vita.