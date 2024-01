Nella seconda parte della quarta stagione di Terra amara Fikret si farà coinvolgere maggiormente dai sentimenti. Si innamorerà di Zeynep, perderà proprio la testa per lei al punto che, dopo averle dato un appassionante bacio, le chiederà se vuole stabilirsi per sempre a Çukurova per stare con lui. La ragazza accetterà la sua proposta?

Betül sposa Haşmet, ma in realtà è tutta una truffa

La situazione che inizieranno a vivere Sermin e Betül diventerà piuttosto comica. La ragazza sposerà Haşmet Çolak con l'unico intento di ereditare i suoi soldi. Dopo le nozze, però, la situazione degenererà e la ragazza e la madre si ritroveranno in mezzo alla strada, visto che non avranno più una casa, Züleyha le caccerà dalla tenuta e nessuno sembrerà disposto ad aiutarle.

La situazione sembrerà cambiare quando Betül scoprirà che Haşmet è morto e da brava vedova si recherà al suo funerale. Crederà che i problemi finanziari suoi e della madre siano finiti, ma non sarà affatto così, perché Haşmet le riserverà una brutta sorpresa.

Haşmet non è morto e ha imbrogliato Betül

In primis Haşmet non è affatto morto, ha solo finto di esserlo, ma la sorpresa più sconvolgente arriverà quando Betül scoprirà che non sono affatto sposati: la loro cerimonia era falsa e il tutto è stato architettato da Haşmet solo per fregarla. Sarà così che figlia e madre si troveranno con un pugno di mosche in mano e costrette a vagare per la città senza una metà.

La situazione farà ridere tutti, anche Lütfiye e Fikret che trascorreranno una serata insieme alla fidanzata del ragazzo, Zeynep.

Avranno modo di raccontarle ciò che è successo a Sermin e Betül e si faranno della grasse risate.

La proposta di Fikret a Zeynep: 'Vuoi rimanere a Çukurova per stare sempre con me?'

La serata terminerà e Zeynep dovrà andare via, e Fikret si offrirà di accompagnarla a casa, non vuole che paghi un taxi. I due giungeranno sotto casa della ragazza e continueranno a ridere per la situazione che ha coinvolto Sermin e Betül.

Alla fine i loro sguardi si incroceranno: "Çukurova è molto più bella da quando ci sei tu, è tutto così divertente - dirà Fikret - che ne diresti di restare a Çukurova per sempre per rimanere con me?".

La ragazza annuirà con la testa e i due si scambieranno un appassionante bacio.

Chi è Zeynep Yilmaz, la fidanzata di Fikret

Zeynep Yilmaz è la nuova insegnante di chimica che molto presto arriverà a Çukurova.

È una vecchia amica di Çetin, in quanto il padre della ragazza era il suo maestro elementare. Appena arriverà in città, per prestare servizio nel liceo, attirerà subito l'attenzione di Fikret, reduce dal due di picche che gli ha rifilato Züleyha.

Lui le ha dichiarato i suoi sentimenti, ma la donna ha deciso di sposare Hakan.