In Terra Amara Fikret sarà disposto a tutto pur di salvare Züleyha, specie quando scoprirà che Vahap è ossessionato da lei. Dopo aver fatto irruzione nella sua casa troverà una cassetta in cui contiene tutte cose che appartengono alla donna, come una sua décolleté e un ciuffo di capelli, e a quanto pare Vahap li custodisce per annusarli. Fikret lo metterà alle strette e gli darà dello psicopatico.

Fikret capisce che Vahap è ossessionato da Züleyha

Fikret è innamorato di Züleyha e farà di tutto per proteggerla, soprattutto quando a un certo punto scoprirà che Vahap nutre una profonda ossessione per lei.

Andrà nella sua casa insieme a Çetin e quando si renderà conto che non è presente, farà irruzione per dare una controllata. In particolare troverà una cassetta di sicurezza arrugginita, chiusa con un lucchetto: lo romperà per capire che cosa c'è dentro.

Fikret troverà un décolleté di Züleyha ma non solo, anche una sua ciocca di capelli. Il ragazzo capirà che si tiene da parte tutte queste cose per annusarle, ma come ha fatto a recuperarle? È lui il famigerato ladro che è entrato a Villa Yaman e che ha ferito Gaffur.

Fikret sembrerebbe pronto a ucciderlo, ma a quanto pare Vahap può essere l'elemento utile per scoprire qualcosa in più su Mehmet Kara. Züleyha, infatti, ha chiesto a Fikret di scoprire qualcosa in più su di lui, anche perché non si fida tanto ultimamente.

Per cercare di sottrarre a Vahap qualche dettaglio in più in merito a Mehmet, Fikret attenderà il suo arrivo nella sua dimora insieme a Çetin.

Il ricatto di Fikret

Il confronto tra i due sarà abbastanza duro e Fikret chiederà a Vahap quante volte si è recato a Villa Yaman. Lui inizierà a prenderlo in giro e a dirgli che non ha fatto irruzione da nessuna parte.

Invece Fikret sa che è entrato in villa e che ha tagliato i capelli a Züleyha mentre dormiva.

"Sei uno psicopatico", gli urlerà Fikret, mentre Vahap darà di matto quando scoprirà che la sua cassetta "speciale" è nelle mani del suo nemico. Fikret sarà disposto a non fargli dei male a una condizione: deve raccontargli tutto quello che sa su Hakan Gümüşoğlu.

Ergün Metin racconta la sua scena preferita

Nella serie Vahap è il fratello di Abdülkadir e in un'intervista rilasciata alla testata turca Dizi Tv il suo interprete Ergün Metin ha avuto modo di raccontare quale è stata per lui la scena più bella: "Sicuramente quella in cui Abdülkadir si trova in terapia intensiva e Vahap si reca da lui in ospedale per chiedergli perdono. È una scena molto emozionante".

Questa puntata andrà in onda su Canale 5 prossimamente, sarà proprio Vahap a spedire Abdülkadir in ospedale dopo averlo colpito con un proiettile. Lui in realtà avrebbe voluto colpire Betül, ma Abdülkadir le farà da scudo.