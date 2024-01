In Terra Amara la vita di Üzüm è costellata di tante tragedie. Come anticipano le puntate andate in onda in Turchia Saniye morirà e la piccola si troverà senza il suo pilastro. Lasciata da Gaffur nella villa con le domestiche, visto che deve recarsi in obitorio, la bambina scapperà di casa per raggiungere l'ospedale: anche lei vuole dare il suo ultimo saluto alla mamma.

Gaffur scopre che Saniye è morta

La polizia arriverà a Villa Yaman per dare a Gaffur una notizia che forse non si sarebbe mai aspettato: Saniye è morta in un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta anche Gülten, solo che quest'ultima è gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale con urgenza.

La disperazione dilagherà per tutta la villa e ovviamente coinvolgerà anche la piccola Üzüm, che rimarrà scossa dalle urla di Gaffur e tutti gli altri. Lui dovrà recarsi in obitorio per il riconoscimento del corpo, mentre la piccola rimarrà a casa con le domestiche.

Üzüm vuole raggiungere la sua mamma

L'addio di Gaffur a Saniye sarà straziante, non riuscirà a credere che il grande amore della sua vita se ne sia andato via per sempre. Sarà talmente affettuoso con lei che coprirà la salma con la sua giacca.

Intanto a Villa Yaman la piccola Üzüm continuerà a pensare all'ennesima mamma che le è stata portata via. Vorrà darle anche lei un ultimo saluto, così mentre le domestiche saranno intente a piangere per la loro Saniye, la piccolina scapperà di casa: destinazione ospedale.

Lo sfogo di Üzüm

Gaffur uscirà dall'obitorio e ad attenderlo ci saranno Züleyha, Fadik e Raşit. Intanto, contemporaneamente, in ospedale riuscirà a giungere sana e salva Üzüm. La bambina fermerà un'infermiera e le chiederà se per favore la può portare da sua mamma Saniye e lo farà.

Quando giungerà di fronte all'ingresso dell'obitorio proverà a entrare per salutare la sua mamma, ma Gaffur glielo impedirà.

"Bambina mia ora mamma Saniye è diventata un angelo", dirà Gaffur per provare a calmarla, ma lei non sarà d'accordo con il destino che l'è stato riservato: "Sono stufa, non voglio che anche questa mamma diventi un angelo, io la voglio con me". Le parole della piccola faranno commuovere tutti, soprattutto Gaffur.

Come muore Saniye

Saniye muore a causa di Haşmet Çolak, un personaggio che a breve arriverà a Çukurova per sconvolgere la vita degli Yaman. È stato 20 anni in prigione per aver commesso diversi omicidi, ma quando esce dal carcere inizia la sua battaglia contro Züleyha e le espropria alcuni terreni. Saniye insieme a Gülten va da lui per discutere di questa faccenda, ma durante la strada del ritorno vengono investite dall'uomo e suo figlio Ozan, un incidente che non le lascia via di scampo.