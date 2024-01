Negli episodi di Terra Amara in onda su Canale 5 dall'8 al 14 gennaio, Fekeli sarà ritrovato senza vita dentro la sua automobile e i vari concittadini si stringeranno attorno alla sua famiglia per commemorarne la scomparsa. Intanto Gaffur e Rasit si ubriacheranno durante una festa e verranno rimproverati da Sanyie. Inoltre Fikret sarà irritato dal fatto che Hakan passi molto tempo con Zuleyha e finirà per litigare con lui: la donna li inviterà entrambi a smetterla.

Gaffur e Rasit si ubriacano durante una festa e vengono rimproverati da Sanyie

Fikret e Cetin si recheranno in Siria con l'intenzione di ritrovare Demir e incontreranno Sahap, confidando che possa aiutarli, anche se non riceveranno notizie incoraggianti.

Intanto alla tenuta ci sarà la cerimonia della circoncisione dei bambini di Cukurova. Durante l'evento Gaffur e Rasit prenderanno una sbornia e Saniye li punirà entrambi.

Nel frattempo Fekeli apprenderà casualmente la vera identità di Mehmet (che in realtà è Hakan) e intimerà ad Abdulkadir di dire finalmente la verità. Ali Rahmet sarà vicino a svelare i sotterfugi dell'imprenditore, ma non riuscirà a farlo perché verrà ucciso con una siringa avvelenata da uno scagnozzo di Abdukadir.

Altun e Luftyie perplesse su cosa possa aver determinato la morte di Fekeli

Lutfiye sarà preoccupata in quanto non si avranno notizie di Fekeli. Ma ben presto Rasit e Gaffur rinverranno il corpo senza vita dell'uomo dentro una macchina.

Una volta giunta in ospedale Lutfiye avrà la conferma che Ali Rahmet è morto per un attacco di cuore.

In seguito Zuleyha si recherà nell'ufficio del procuratore e apprenderà che Fikret, dopo essere andato in Siria, è stato posto in stato di fermo per avere assalito il procuratore. Così Hakan interverrà e lo farà uscire di prigione.

In quel momento Fikret verrà a conoscenza del decesso dello zio.

Altun e Luftyie avranno più di qualche perplessità su cosa possa aver determinato la morte di Fekeli. In tutto questo Fikret arriverà presso villa Yaman per commemorare il defunto e rivelerà a Zuleyha che suo marito non è mai andato in Siria. Inoltre Fikret continuerà a non fidarsi di Hakan e non tollererà che continui a stare così a stretto contatto con Zuleyha.

I due uomini finiranno per scontrarsi apertamente, ma Altun inviterà entrambi a smetterla.

Un riepilogo sui personaggi morti in Terra amara: da Yilmaz a Fekeli

Con la morte di Ali Rahmet Fekeli, i fan di Terra amara diranno addio a uno dei personaggi storici della soap Tv turca. La sua morte arriva poco dopo quelle della dottoressa Umit e, ancora prima, di sua madre Sevda.

Inoltre precedentemente vi erano stati i decessi di Mujgan (in un incidente aereo) e di sua zia Behice. Da non dimenticare che all'inizio della terza stagione avevano perso la vita anche Hunkar (la madre di Yaman) e ancora prima Yilmaz Akkaya, ossia il primo grande amore della protagonista Zuleyha.

Il decesso di Fekeli comunque non sarà certo l'ultimo nello sceneggiato turco, visto che nelle prossime settimane anche altri personaggi centrali delle trame perderanno la vita.