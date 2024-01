Nelle prossime puntate di Terra Amara Saniye morirà e sia Gaffur che Üzüm faticheranno ad accettare questa nuova realtà. Soprattutto la bambina si ritroverà ad affrontare l'ennesimo grave lutto, dopo la morte della mamma biologica. Gaffur proverà a consolarla, dicendole che Saniye è diventata un angelo, ma lei non vorrà che un'altra persona a cui vuole bene se ne vada: vorrà solamente stare accanto alla sua mamma.

Üzüm scappa dalla villa per raggiungere l'obitorio

Gaffur vivrà forse il momento più duro della sua vita: Saniye è morta in un incidente stradale e si dovrà recare in obitorio per darle l'ultimo saluto prima dei funerali.

Non sarà da solo, ad accompagnarlo ci saranno Züleyha, Fadik e Raşit, che fuori dall'obitorio non smetteranno di piangere.

Intanto la piccola Üzüm rimarrà a casa e vedrà tutti i dipendenti della tenuta disperati per la morte di Saniye. A un certo punto, però, la bambina si allontanerà dalla villa da sola.

Üzüm vuole vedere Saniye per un'ultima volta

La piccola giungerà in ospedale e quando incontrerà un'infermiera le dirà: "Dov'è mia madre?". Lei le chiederà come si chiama e Üzüm con fare deciso risponderà: "Il suo nome è Saniye, voglio vederla". L'infermiera l'accompagnerà fuori dall'obitorio, dove intanto ci sarà un Gaffur più disperato che mai, che continuerà a ripetere: "Non posso lasciare Saniye da sola qui in questa stanza, fa troppo freddo".

Üzüm, appena arriverà, correrà da suo padre. La bambina proverà a entrare in obitorio, ma lui la bloccherà. "Ti prego lasciami andare, voglio vedere la mia mamma", urlerà Üzüm, ma Gaffur si farà forza e proverà a farla ragionare.

La disperazione di Üzüm

"Piccola mia, ora mamma Saniye è un angelo", dirà Gaffur ma la bambina, visto anche il dolore provato in passato con la morte della mamma biologica, dirà una frase che lascerà tutti i presenti senza parole: "Non voglio più che nessuno diventi un angelo, voglio solo la mia mamma".

Gaffur stringerà la bambina in un tenero abbraccio e sicuramente Üzüm sarà colei che gli darà la giusta forza per affrontare questo dolore e andare avanti.

Raddoppia l'appuntamento in prime time di Terra amara

Intanto per Terra amara ci sarà un raddoppio dell'appuntamento della serie in prima serata. Per questa settimana, oltre all'appuntamento di domenica 7 gennaio, la serie andrà in onda anche giovedì 11 gennaio, una scelta presa da Mediaset per contrastare il debutto di Doc, la fiction con Luca Argentero in onda su Rai 1.

Proprio durante la puntata dell'11 gennaio andrà in scena la morte di Fekeli, che perderà la vita a causa di Abdülkadir, che ordinerà ai suoi uomini di ucciderlo con un'iniezione letale.