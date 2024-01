Nella nuova settimana di programmazione di Uomini e donne ci saranno i ritorni di Armando Incarnato e Roberta Di Padua che subito litigheranno rispettivamente con Cristina e Alessandro. Questi ultimi intanto, proseguiranno la loro frequentazione e tra loro ci saranno dei baci.

Continua la conoscenza tra Cristina e Alessandro: tra loro baci a stampo

La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne che partirà lunedì 15 gennaio vedrà la messa in onda di quanto registrato il 21 dicembre e l'8 gennaio 2024. In particolare l'attenzione si concentrerà sulla frequentazione tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta.

I due in studio racconteranno di essere usciti a cena e di essersi scambiati diversi baci a stampo. In attesa di sapere come evolverà questa conoscenza, le anticipazioni rivelano che Ida avrà una discussione con Ernesto, il quale non prenderà bene il fatto che la tronista abbia rincorso Mario in camerino dopo l'ultima puntata.

Il ritorno a U&D di Roberta e Armando: scintille con Cristina e Vicinanza

Le puntate in onda sino al 19 gennaio regaleranno nuovi colpi di scena al pubblico di Uomini e donne. Armando Incarnato e Roberta Di Padua faranno ritorno nello studio di Maria De Filippi. Sin da subito entrambi avranno qualcosa da ridire ad Alessandro e Cristina. Roberta ad esempio, accuserà Tenuta di essersi finta sua amica, nel momento in cui aveva dichiarato di non essere interessata ad Alessandro.

Invece, alla fine, Cristina ci è uscita insieme. Anche tra Armando e Alessandro ci saranno scintille. Incarnato rivelerà un retroscena risalente a quando Alessandro era uscito dal programma con Ida. In quell'occasione, a detta di Armando, Alessandro aveva parlato male sia di Roberta che di Cristina. Sta di fatto che gli animi si surriscalderanno talmente tanto che i due cavalieri arriveranno a sfiorare la rissa.

I motivi dell'assenza di Armando da Uomini e donne

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate di Uomini e donne, in molti si sono domandato per quale motivo in queste settimane Armando è stato assente. La sua unica apparizione in questa stagione del dating risale infatti a novembre scorso. Poi è di nuovo sparito, per poi ricomparire nella prima registrazione del 2024.

Era stata Maria De Filippi in una delle recenti puntate a svelare i motivi dell'assenza del cavaliere. Secondo quanto riportato dalla conduttrice, Armando si era fatto male. Sarebbe quindi per colpa di un infortunio che i telespettatori non lo hanno più visto seduto nel parterre del Trono Over. Ora tutto è tornato alla normalità e il cavaliere è pronto a regalare ai fan del programma nuovi colpi di scena.